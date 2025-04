Над Авдіївкою розгорнулося справжнє пекло: показали обстріл міста запальними снарядами

Цитата

"Над Авдіївкою розгорнулося справжнє пекло. Але навіть це не допоможе росіянам перемогти", - підписали відео у МОУ.

All hell has broken loose over Avdiyivka.

But even this will not help the russians to win. pic.twitter.com/ODB0TELHMN

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 7, 2022

Доповнення

Російські окупанти за 7 грудня вбили у Донецькій області 9 цивільних, поранили ще 15 людей.