Над Авдіївкою розгорнулося справжнє пекло: показали обстріл міста запальними снарядами
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Над Авдіївкою на Донеччині ввечері розгорнулося справжнє пекло - показали обстріл міста запальними снарядами. Відео публікує Міністерство оборони України у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Над Авдіївкою розгорнулося справжнє пекло. Але навіть це не допоможе росіянам перемогти", - підписали відео у МОУ.
All hell has broken loose over Avdiyivka.
But even this will not help the russians to win. pic.twitter.com/ODB0TELHMN
Доповнення
Російські окупанти за 7 грудня вбили у Донецькій області 9 цивільних, поранили ще 15 людей.