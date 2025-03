На съемках нового фильма "бондианы" один человек пострадал при взрыве

“Во время съемок контролируемого взрыва для 25-й серии Бонда сегодня на студии Pinewood были разрушены декорации... Никто на площадке не пострадал, но один член съемочной группы получил легкое ранение”, — говорится в официальном Twitter фильма о Джеймсе Бонде.

В апреле стало известно, что в 25-й серии “бондианы”, помимо Дэниела Крэйга, снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Название новой серии “бондианы” до сих пор держится в тайне.

Премьера первого фильма “бондианы” “Доктор Ноу” (Dr. No) состоялась 5 октября 1962 года в Лондоне. За всю историю съемок фильмов о Джеймсе Бонде агента 007 играли шесть актеров: Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Pictured below is the aftermath of an explosion which occurred during filming on the Albert R. Broccoli 007 Stage. The explosion damaged part of the roof and a number of exterior wall panels. One staff member sustained a minor injury. # BOND25 #JamesBond pic.twitter.com/gKyAmUAmeL

— Bond 25 (Not Official) (@ Bond25Film) 4 июня 2019