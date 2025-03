На зйомках нового фільму "бондіани" одна людина постраждала під час вибуху

“Під час зйомок контрольованого вибуху для 25-ї серії Бонда сьогодні на студії Pinewood були зруйновані декорації... Ніхто на майданчику не постраждав, але один член знімальної групи отримав легке поранення”, — йдеться в офіційному Twitter фільму про Джеймса Бонда.

У квітні стало відомо, що в 25-й серії “бондіани”, крім Деніела Крейга, зніметься американський актор Рамі Малек, французька акторка Леа Сейду, а також британці Рейф Файнс і Бен Вішоу. Назва нової серії “бондіани” до сих пір тримається в таємниці.

Прем’єра першого фільму “бондіани” “Доктор Ноу” (Dr. No) відбулася 5 жовтня 1962 року в Лондоні. За всю історію зйомок фільмів про Джеймса Бонда агента 007 грали шість акторів: Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Деніел Крейг.

Pictured below is the aftermath of an explosion which occurred during filming on the Albert R. Broccoli 007 Stage. The explosion damaged part of the roof and a number of exterior wall panels. One staff member sustained a minor injury. #BOND25 #JamesBond pic.twitter.com/gKyAmUAmeL

