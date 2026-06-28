На въезде из Польши в Украину очереди более 12 часов, почти 260 машин ждут
Киев • УНН
На пункте пропуска "Краковец-Корчова" более 12 часов стоят почти 260 автомобилей. ГПСУ предупредила о возможной нестабильной работе электронных систем.
На въезде из Польши в Украину люди стоят в очередях более 12 часов. Почти 260 автомобилей ожидают на пункте пропуска "Краковец - Корчова". Об этом сообщает УНН.
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Кадры очередей на украинско-польской границе появились в соцсетях.
В то же время в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины предупредили о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
На границе с Польшей ситуация выглядит так:
- "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пешеходов не
осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
- "Устилуг" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не
осуществляется);
- "Угринов" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не
осуществляется);
- "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов
не осуществляется);
- "Грушев" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не
осуществляется);
- "Краковец" - 0 л/а, 3 автоб. (пропуск пешеходов не
осуществляется);
- "Шегини" - 0 л/а, 0 автоб., 50 пешеходов (пропуск
пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
- "Смельница" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не
осуществляется);
- "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов
не осуществляется);
Напомним
Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что ежедневно пограничники отказывают в выезде около 100 гражданам, среди которых не только мужчины, но и женщины и дети.