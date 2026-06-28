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На въезде из Польши в Украину очереди более 12 часов, почти 260 машин ждут

Киев • УНН

 • 2462 просмотра

На пункте пропуска "Краковец-Корчова" более 12 часов стоят почти 260 автомобилей. ГПСУ предупредила о возможной нестабильной работе электронных систем.

На въезде из Польши в Украину очереди более 12 часов, почти 260 машин ждут

На въезде из Польши в Украину люди стоят в очередях более 12 часов. Почти 260 автомобилей ожидают на пункте пропуска "Краковец - Корчова". Об этом сообщает УНН.

Подробности

Кадры очередей на украинско-польской границе появились в соцсетях.

В то же время в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины предупредили о возможной нестабильной работе электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

На границе с Польшей ситуация выглядит так:

  • "Ягодин" - 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
    • "Устилуг" - 0 л/а, 1 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
      • "Угринов" - 15 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
        • "Рава-Русская" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
          • "Грушев" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
            • "Краковец" - 0 л/а, 3 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
              • "Шегини" - 0 л/а, 0 автоб., 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
                • "Смельница" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);
                  • "Нижанковичи" - 0 л/а, 0 автоб. (пропуск пешеходов не осуществляется);

                    Напомним

                    Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что ежедневно пограничники отказывают в выезде около 100 гражданам, среди которых не только мужчины, но и женщины и дети.

                    Евгений Устименко

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