На фронте произошло 246 атак, самые интенсивные бои продолжаются на четырёх направлениях - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 246 боевых столкновений. Наиболее активные боевые действия продолжались на Лиманском, Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Вчера противник нанес три ракетных удара, применил три ракеты, совершил 84 авиационных удара, сбросив 275 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9629 дронов-камикадзе и совершил 2932 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 - из реактивных систем залпового огня - говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы противника, шесть орудий, два пункта управления БпЛА и еще две другие важные цели противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло четыре боестолкновения с противником, агрессор совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал, в направлении Глушковки, Куриловки, Шийковки и Малой Шапковки.

На Лиманском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Озерное и в сторону Лимана, Ольговки, Дробышевого и Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал 16 раз, вблизи Резниковки, Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука, Пискуновка.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи населенного пункта Миньковка.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку, вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Плещеевка, Софиевка и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики проводили одно штурмовое действие в направлении Сичневого, получили отпор.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Воздвижевка, Варваровка, Зализничное, Рождественка, Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ за сутки: 1190 солдат и более 2000 БПЛА