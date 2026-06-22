На фронте произошло 246 атак, самые интенсивные бои продолжаются на четырёх направлениях - Генштаб

$44.9151.46
ukenru
21 июня, 19:27 • 15632 просмотра
G7 поддержала операцию Украины по московскому региону, а Трамп рассматривает лицензии на ракеты Patriot – Зеленский
21 июня, 18:47 • 41106 просмотра
Если Лукашенко не уберет российские ретрансляторы, Украина сделает это сама в течение недели - ЗеленскийVideo
21 июня, 17:06 • 29889 просмотра
Переговоры сорваны, иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии после угроз Трампа – журналистVideo
Эксклюзив
21 июня, 11:42 • 39189 просмотра
10-й КиевПрайд Марш состоялся в центре столицы - противники собрались без столкновенийPhotoVideo
21 июня, 09:44 • 55181 просмотра
Год на посту Генпрокурора: Кравченко обнародовал результаты по основным направлениямVideo
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 68907 просмотра
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
20 июня, 17:40 • 57715 просмотра
Зеленский подтвердил успешный удар по Тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс. км от границы Украины
20 июня, 17:20 • 92017 просмотра
Зеленский заявил, что предложение о личной встрече с путиным остается в силеVideo
20 июня, 16:37 • 55576 просмотра
Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску
20 июня, 14:47 • 48226 просмотра
Командующий СБС заявил об ударах по газовой инфраструктуре Крыма и логистике РФ в оккупацииVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
2м/с
56%
753мм
Популярные новости
россияне атаковали беспилотниками Запорожье, ранен мужчина22 июня, 00:06 • 11007 просмотра
Польские предприниматели призвали власти к деэскалации напряженности в отношениях с Украиной22 июня, 00:40 • 17210 просмотра
В Крыму прогремела серия взрывов, атакованы ТЭС и пограничная служба ФСБ - СМИVideo01:16 • 14596 просмотра
Переговоры США и Ирана в Швейцарии завершились, цены на нефть выросли01:48 • 6676 просмотра
Более 50 дронов атаковали москву ночью 22 июня02:32 • 9154 просмотра
публикации
Как защититься от солнечного удара - советы врача для жарких дней
Эксклюзив
21 июня, 07:26 • 68907 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto20 июня, 14:15 • 68491 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 79243 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 84635 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 85366 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 14951 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 19926 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 40582 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 45285 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 61832 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

На фронте произошло 246 атак, самые интенсивные бои продолжаются на четырёх направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

За прошедшие сутки произошло 246 боевых столкновений. Самые активные бои продолжались на Лиманском, Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте произошло 246 атак, самые интенсивные бои продолжаются на четырёх направлениях - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 246 боевых столкновений. Наиболее активные боевые действия продолжались на Лиманском, Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, пишет УНН.

Вчера противник нанес три ракетных удара, применил три ракеты, совершил 84 авиационных удара, сбросив 275 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9629 дронов-камикадзе и совершил 2932 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 - из реактивных систем залпового огня

- говорится в сообщении.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы противника, шесть орудий, два пункта управления БпЛА и еще две другие важные цели противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло четыре боестолкновения с противником, агрессор совершил 54 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз атаковал позиции наших подразделений в направлении Избицкого и в районах населенных пунктов Лиман, Старица и Волчанск.

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал, в направлении Глушковки, Куриловки, Шийковки и Малой Шапковки.

На Лиманском направлении противник 24 раза пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Новоселовка, Ямполь, Озерное и в сторону Лимана, Ольговки, Дробышевого и Дибровы.

На Славянском направлении противник штурмовал 16 раз, вблизи Резниковки, Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Рай-Александровка, Кривая Лука, Пискуновка.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали вблизи населенного пункта Миньковка.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку, вблизи населенных пунктов Константиновка, Ильиновка, Иванополье, Плещеевка, Софиевка и в сторону населенного пункта Кучеров Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое действие агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Гришино, Родинское, Котлино, Удачное и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики проводили одно штурмовое действие в направлении Сичневого, получили отпор.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 30 атак в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Воздвижевка, Варваровка, Зализничное, Рождественка, Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ за сутки: 1190 солдат и более 2000 БПЛА22.06.26, 07:44 • 2342 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине