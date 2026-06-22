Потери РФ за сутки: 1190 солдат и более 2000 БПЛА
Киев • УНН
За 21 июня российские войска потеряли 1190 военных и 2015 беспилотников. Общие потери врага с начала войны превысили 1,39 млн человек.
За сутки 21 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1190 солдат и 2015 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1393140 (+1190) человек ликвидировано
- танков ‒ 12050 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 24805 (+8)
- артиллерийских систем ‒ 44530 (+51)
- РСЗО ‒ 1886 (+1)
- средства ПВО ‒ 1437 (+2)
- самолетов ‒ 436 (0)
- вертолетов ‒ 353 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 366164 (+2015)
- наземных робототехнических комплексов ‒ 1712 (+9)
- кораблей / катеров ‒ 33 (0)
- подводных лодок ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 110201 (+384)
- специальная техника ‒ 4321 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 4787 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не стремится к завершению войны, поскольку боится возвращения домой армии без победы и продолжает жить идеей восстановления советского союза.
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