Потери РФ за сутки: 1190 солдат и более 2000 БПЛА

За сутки 21 июня российские войска потеряли в войне с Украиной 1190 солдат и 2015 БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1393140 (+1190) человек ликвидировано

танков ‒ 12050 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 24805 (+8)

артиллерийских систем ‒ 44530 (+51)

РСЗО ‒ 1886 (+1)

средства ПВО ‒ 1437 (+2)

самолетов ‒ 436 (0)

вертолетов ‒ 353 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 366164 (+2015)

наземных робототехнических комплексов ‒ 1712 (+9)

кораблей / катеров ‒ 33 (0)

подводных лодок ‒ 2 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 110201 (+384)

специальная техника ‒ 4321 (+5)

крылатые ракеты ‒ 4787 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор владимир путин не стремится к завершению войны, поскольку боится возвращения домой армии без победы и продолжает жить идеей восстановления советского союза.

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