На дорогах государственного значения ввели ограничения для грузовиков из-за жары

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На дорогах государственного значения в Украине в период повышения температуры воздуха ввели сезонные ограничения движения для большегрузного транспорта. Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, передает УНН.

Детали

Из-за повышения температуры воздуха на дорогах государственного значения вводятся сезонные ограничения движения для большегрузного транспорта. Такие меры необходимы для сохранения дорожного покрытия в условиях жары, ведь при высоких температурах асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым к нагрузкам - говорится в сообщении.

Ограничения будут касаться большегрузных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн при температуре воздуха выше +28°C.

На автомобильных дорогах государственного значения, а также на основных логистических маршрутах будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Совместно с Национальной полицией, Укртрансбезопасностью, местными органами власти и владельцами объектов дорожного сервиса определяются места временного отстоя большегрузного транспорта на период действия ограничений - отметили в Агентстве.

В то же время ограничения не будут распространяться на:

транспорт, ликвидирующий последствия чрезвычайных ситуаций;

перевозку опасных и скоропортящихся грузов;

перевозку живых животных и птицы;

военные перевозки и транспортировку грузов для нужд обороны.

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