На дорогах государственного значения ввели ограничения для грузовиков из-за жары
Киев • УНН
Из-за жары на дорогах государственного значения ввели ограничения для транспорта свыше 24 тонн. Меры действуют при температуре выше +28°C для сохранения асфальтового покрытия.
На дорогах государственного значения в Украине в период повышения температуры воздуха ввели сезонные ограничения движения для большегрузного транспорта. Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, передает УНН.
Детали
Из-за повышения температуры воздуха на дорогах государственного значения вводятся сезонные ограничения движения для большегрузного транспорта. Такие меры необходимы для сохранения дорожного покрытия в условиях жары, ведь при высоких температурах асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым к нагрузкам
Ограничения будут касаться большегрузных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн при температуре воздуха выше +28°C.
На автомобильных дорогах государственного значения, а также на основных логистических маршрутах будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.
Совместно с Национальной полицией, Укртрансбезопасностью, местными органами власти и владельцами объектов дорожного сервиса определяются места временного отстоя большегрузного транспорта на период действия ограничений
В то же время ограничения не будут распространяться на:
- транспорт, ликвидирующий последствия чрезвычайных ситуаций;
- перевозку опасных и скоропортящихся грузов;
- перевозку живых животных и птицы;
- военные перевозки и транспортировку грузов для нужд обороны.
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в Украине03.06.26, 18:56 • 88108 просмотров