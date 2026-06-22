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На дорогах государственного значения ввели ограничения для грузовиков из-за жары

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Из-за жары на дорогах государственного значения ввели ограничения для транспорта свыше 24 тонн. Меры действуют при температуре выше +28°C для сохранения асфальтового покрытия.

На дорогах государственного значения ввели ограничения для грузовиков из-за жары
Фото: t.me/Agency_for_restoration

На дорогах государственного значения в Украине в период повышения температуры воздуха ввели сезонные ограничения движения для большегрузного транспорта. Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, передает УНН.

Детали

Из-за повышения температуры воздуха на дорогах государственного значения вводятся сезонные ограничения движения для большегрузного транспорта. Такие меры необходимы для сохранения дорожного покрытия в условиях жары, ведь при высоких температурах асфальтобетонное покрытие становится более уязвимым к нагрузкам

- говорится в сообщении.

Ограничения будут касаться большегрузных транспортных средств фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось свыше 7 тонн при температуре воздуха выше +28°C.

На автомобильных дорогах государственного значения, а также на основных логистических маршрутах будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Совместно с Национальной полицией, Укртрансбезопасностью, местными органами власти и владельцами объектов дорожного сервиса определяются места временного отстоя большегрузного транспорта на период действия ограничений

- отметили в Агентстве.

В то же время ограничения не будут распространяться на:

  • транспорт, ликвидирующий последствия чрезвычайных ситуаций;
    • перевозку опасных и скоропортящихся грузов;
      • перевозку живых животных и птицы;
        • военные перевозки и транспортировку грузов для нужд обороны.

          Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в Украине03.06.26, 18:56 • 88108 просмотров

          Павел Башинский

          ОбществоАвто