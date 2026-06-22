МОК представил официальные эмблемы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр Alpes 2030
Киев • УНН
Международный олимпийский комитет представил эмблемы зимних Игр 2030 года во Французских Альпах. Дизайн основан на концепции «горы, озарённой светом».
Международный олимпийский комитет представил официальные эмблемы зимних Олимпийских и Паралимпийских игр Alpes 2030, которые пройдут во Французских Альпах. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Организационный комитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр Alpes 2030 представил официальные эмблемы будущих Игр, которые пройдут во Французских Альпах. Основой дизайна обеих эмблем стала концепция "горы, озаренной светом". Они символизируют природную красоту Французских Альп и отражают общую идентичность Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года
По словам президента Оргкомитета "Альпы-2030" Эдгара Гроспирона, обе эмблемы созданы как взаимодополняющие элементы единого видения будущих Игр. Такой подход подчеркивает стремление обеспечить одинаковое внимание, значимость и узнаваемость как олимпийскому, так и паралимпийскому движению.
Также Гроспирон отметил значительный опыт Франции в проведении масштабных спортивных событий, упомянув зимние Олимпийские игры в Шамони (1924), Гренобле (1968), Альбервиле (1992), а также летние Олимпийские игры Париж-2024.
Дополнение
XXVI зимние Олимпийские игры 2030 года примут Французские Альпы с 1 по 17 февраля 2030 года.
Напомним
Сборная Украины завершила выступления на Паралимпиаде-2026, заняв седьмое место в общем командном зачете.