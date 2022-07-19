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МХП и Yuna выбрали самую харизматичную музыкальную пару Украины

МХП и Yuna выбрали самую харизматичную музыкальную пару Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. На премии Yuna появилась новая номинация – "Музыкальная харизматическая пара". Ее основали вместе с компанией МХП. Победителями этой номинации в этом году стали участники группы The Hardkiss Юлия Санина и Валерий Бебко. Об этом сообщили в пресс-службе премии Yuna, передает УНН.

Цитата

“На эту награду номинировались 5 семейных пар, в которых обе половинки работают в шоу-бизнесе. Определение победителей происходило голосованием более 25 000 сотрудников компании МХП. Победили в нем Юлия Санина и Валерий Бебко”, - говорится в сообщении.

Детали

Также были объявлены победители еще в 17 основных номинациях:

"Лучший исполнитель" - Артем Пивоваров
"Лучшая исполнительница" – NK
"Лучшая песня" - Wellboy - “Гуси"
"Лучший альбом" - The HARDKISS - “Живая и не железная”
“Лучшая поп-группа" – KALUSH и KAZKA (набрали одинаковое количество голосов жюри)
"Лучшая рок-группа" - The HARDKISS
"Открытие года" - Wellboy
"Лучшая песня на другом языке" - TVORCHI - Falling
"Лучший видеоклип" - MONATIK - “Зажигать / JOMO” (реж. Таню Муиньо)
"Лучший дуэт/коллаборация" - Бумбокс & Саша Чемеров – “Любила”
"Лучшее концертное шоу" - MONATIK - Made With Love and Rythm и TVORCHI - ROAD (набрали одинаковое количество голосов жюри)
"Лучший электронный хит" - Go_A - SHUM
"Лучший хип-хоп хит" - KALUSH - “Зари”
"Лучший эстрадный хит" - Ирина Билык - “Не сдерживай взгляд”
"Другой формат" - DAKOOKA
"Лучшая песня к фильму" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Над ия Мейхер, Юрий Горбунов - “К счастью” (фильм "Бешеная свадьба 3")
"Лучший менеджмент артиста" - Ирина Монатик (Monatik Corporation)

Во время трансляции было объявлено, что все статуэтки в этом году будут проданы на благотворительных аукционах, а полученные от этого средства будут потрачены на закупку аппаратов для реинфузии крови и для лечения ран отрицательным давлением, которое поможет военным хирургам спасать жизнь наших защитников.

Напомним

В июне “МХП-Громаде” открыл сбор средств на вакуумные аппараты для заживления ран. Фонд уже закупил три аппарата для Черкасской областной больницы.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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