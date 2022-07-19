МХП і Yuna вибрали найхаризматичнішу музичну пару України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. На премії Yuna з’явилася нова номінація - "Музична харизматична пара". Її заснували разом з компанією МХП. Переможцями у цій номінації цього року стали учасники гурту The Hardkiss Юлія Саніна та Валерій Бебко. Про це повідомили у пресслужбі премії Yuna, передає УНН.
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“На цю нагороду номінувалися 5 сімейних пар, у яких обидві половинки працюють у шоубізнесі. Визначення переможців відбувалося голосуванням понад 25 000 співробітників компанії МХП. Перемогли у ньому Юлія Саніна і Валерій Бебко”, - йдеться у повідомлені.
Деталі
Також були оголошені переможці ще у 17 основних номінаціях:
"Найкращий виконавець" - Артем Пивоваров
"Найкраща виконавиця" – NK
"Найкраща пісня" - Wellboy - “Гуси"
"Найкращий альбом" - The HARDKISS - “Жива і не залізна”
“Найкращий поп-гурт" – KALUSH та KAZKA (набрали однакову кількість голосів журі)
"Найкращий рок-гурт" - The HARDKISS
"Відкриття року" - Wellboy
"Найкраща пісня іншою мовою" - TVORCHI - Falling
"Найкращий відеокліп" - MONATIK - “Зажигать / JOMO” (реж. Таню Муїньо)
"Найкращий дует/колаборація" - Бумбокс & Саша Чемеров – “Любила”
"Найкраще концертне шоу" - MONATIK - Made With Love and Rythm та TVORCHI - ROAD (набрали однакову кількість голосів журі)
"Найкращий електронний хіт" - Go_A - SHUM
"Найкращий хіп-хоп хіт" - KALUSH - “Зорі”
"Найкращий естрадний хіт"- Ірина Білик - “Не стримуй погляд”
"Інший формат"- DAKOOKA
"Найкраща пісня до фільму" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов - “На щастя” (фільм "Скажене весілля 3")
"Найкращий менеджмент артиста"- Ірина Монатік (Monatik Corporation)
Під час трансляції було оголошено, що всі статуетки цього року будуть продані на благодійних аукціонах, а отримані від цього кошти будуть витрачені на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском, які допоможуть військовим хірургам рятувати життя наших захисників.
Нагадаємо
У червні “МХП-Громаді” відкрив збір коштів на вакуумні апарати для загоювання ран. Фонд вже закупив три апарати для Черкаської обласної лікарні.
Довідка
МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.