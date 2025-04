МХП і Yuna вибрали найхаризматичнішу музичну пару України

Цитата

“На цю нагороду номінувалися 5 сімейних пар, у яких обидві половинки працюють у шоубізнесі. Визначення переможців відбувалося голосуванням понад 25 000 співробітників компанії МХП. Перемогли у ньому Юлія Саніна і Валерій Бебко”, - йдеться у повідомлені.

Деталі

Також були оголошені переможці ще у 17 основних номінаціях:

"Найкращий виконавець" - Артем Пивоваров

"Найкраща виконавиця" – NK

"Найкраща пісня" - Wellboy - “Гуси"

"Найкращий альбом" - The HARDKISS - “Жива і не залізна”

“Найкращий поп-гурт" – KALUSH та KAZKA (набрали однакову кількість голосів журі)

"Найкращий рок-гурт" - The HARDKISS

"Відкриття року" - Wellboy

"Найкраща пісня іншою мовою" - TVORCHI - Falling

"Найкращий відеокліп" - MONATIK - “Зажигать / JOMO” (реж. Таню Муїньо)

"Найкращий дует/колаборація" - Бумбокс & Саша Чемеров – “Любила”

"Найкраще концертне шоу" - MONATIK - Made With Love and Rythm та TVORCHI - ROAD (набрали однакову кількість голосів журі)

"Найкращий електронний хіт" - Go_A - SHUM

"Найкращий хіп-хоп хіт" - KALUSH - “Зорі”

"Найкращий естрадний хіт"- Ірина Білик - “Не стримуй погляд”

"Інший формат"- DAKOOKA

"Найкраща пісня до фільму" - Олег Винник, ПТП, Positiff, Надія Мейхер, Юрій Горбунов - “На щастя” (фільм "Скажене весілля 3")

"Найкращий менеджмент артиста"- Ірина Монатік (Monatik Corporation)

Під час трансляції було оголошено, що всі статуетки цього року будуть продані на благодійних аукціонах, а отримані від цього кошти будуть витрачені на закупівлю апаратів для реінфузії крові та для лікування ран негативним тиском, які допоможуть військовим хірургам рятувати життя наших захисників.

Нагадаємо

У червні “МХП-Громаді” відкрив збір коштів на вакуумні апарати для загоювання ран. Фонд вже закупив три апарати для Черкаської обласної лікарні.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.