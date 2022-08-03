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Минобороны показало новое видео работы HIMARS

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Министерство обороны Украины обнародовало видео работы реактивных систем залпового огня HIMARS. Видео разместили в Twitter, пишет УНН.

Детали

Работа HIMARS сопровождается песней американской группы Metallica.

Дополнение

23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что первые американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.

1 августа Резников отметил, что в Украину прибыли дополнительные американские реактивные системы залпового огня HIMARS.

Exit light. Enter HIMARS. Exit russians.
Every russian occupier in Ukraine lyrics of this song...
And already sleeps with one eye open…

Music by @Metallica pic.twitter .com/KCDmumqPpW

— Defence of Ukraine (@DefenceU) August 2, 2022

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