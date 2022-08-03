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Міноборони показало нове відео роботи HIMARS

Міноборони показало нове відео роботи HIMARS

Київ • УНН

 • 247861 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міністерство оборони України оприлюднило відео роботи реактивних систем залпового вогню HIMARS. Відео розмістили у Twitter, пише УНН.

Деталі

Робота HIMARS супроводжується піснею американського гурту Metallica.

Доповнення

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.

1 серпня Резніков зазначив, що до України прибули додаткові американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Exit light. Enter HIMARS. Exit russians.
Every russian occupier in Ukraine lyrics of this song...
And already sleeps with one eye open…

Music by @Metallica pic.twitter.com/KCDmumqPpW

— Defence of Ukraine (@DefenceU) August 2, 2022

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