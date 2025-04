Міноборони показало нове відео роботи HIMARS

Деталі

Робота HIMARS супроводжується піснею американського гурту Metallica.

Доповнення

23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.

1 серпня Резніков зазначив, що до України прибули додаткові американські реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Exit light. Enter HIMARS. Exit russians.

Every russian occupier in Ukraine lyrics of this song...

And already sleeps with one eye open…



Music by @Metallica pic.twitter.com/KCDmumqPpW

— Defence of Ukraine (@DefenceU) August 2, 2022