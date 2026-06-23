Месси в матче против Австрии установил 4 рекорда чемпионатов мира
Киев • УНН
Аргентинский форвард Лионель Месси во втором туре ЧМ-2026 побил четыре рекорда, включая наибольшее количество голов и матчей. Также он стал антирекордсменом по количеству нереализованных пенальти на чемпионатах мира.
Аргентинский форвард Лионель Месси во втором туре группы J Чемпионата мира-2026 против Австрии установил 4 рекорда чемпионатов мира и один антирекорд. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса, передает УНН.
Детали
Как рассказали в Книге рекордов Гиннесса, Месси в матче против Австрии побил следующие рекорды:
- наибольшее количество голов в финальных матчах
чемпионатов мира по футболу за карьеру одного игрока - 18;
- наибольшее количество матчей чемпионатов мира по
футболу, сыгранных одним игроком - 28;
- наибольшее количество побед игрока на чемпионатах
мира по футболу - 18;
- наибольшее количество минут, сыгранных на чемпионатах
мира по футболу - 2,489.
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Кроме того, Месси установил антирекорд в матче против Австрии. На 9-й минуте Месси не реализовал пенальти, который стал третьим на Мундиалях для аргентинца.
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Этот промах позволил ему единолично возглавить список антирекордсменов, опередив ганского нападающего Асамоа Гьяна, на счету которого было два нереализованных пенальти. Теперь у Месси три неудачные попытки на чемпионатах мира. Эта статистика не учитывает послематчевые серии пенальти.
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