Месси в матче против Австрии установил 4 рекорда чемпионатов мира

Аргентинский форвард Лионель Месси во втором туре группы J Чемпионата мира-2026 против Австрии установил 4 рекорда чемпионатов мира и один антирекорд. Об этом сообщает Книга рекордов Гиннесса, передает УНН.

Детали

Как рассказали в Книге рекордов Гиннесса, Месси в матче против Австрии побил следующие рекорды:

наибольшее количество голов в финальных матчах чемпионатов мира по футболу за карьеру одного игрока - 18;

наибольшее количество матчей чемпионатов мира по футболу, сыгранных одним игроком - 28;

наибольшее количество побед игрока на чемпионатах мира по футболу - 18;

наибольшее количество минут, сыгранных на чемпионатах мира по футболу - 2,489.

Мы свидетели истории - написали в соцсети Х.

Кроме того, Месси установил антирекорд в матче против Австрии. На 9-й минуте Месси не реализовал пенальти, который стал третьим на Мундиалях для аргентинца.

Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Этот промах позволил ему единолично возглавить список антирекордсменов, опередив ганского нападающего Асамоа Гьяна, на счету которого было два нереализованных пенальти. Теперь у Месси три неудачные попытки на чемпионатах мира. Эта статистика не учитывает послематчевые серии пенальти.

Отметим, ночью сборная Франции уверенно победила Ирак со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира-2026. Дубль оформил Килиан Мбаппе, который забил уже свои 15 и 16 голов на ЧМ в 16 матчах.

Франция с двухчасовым перерывом между таймами из-за грозы разгромила Ирак на ЧМ-2026