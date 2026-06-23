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Франция с двухчасовым перерывом между таймами из-за грозы разгромила Ирак на ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Сборная Франции победила Ирак со счётом 3:0 в матче ЧМ-2026. Поединок прерывали почти на два часа из-за сильной грозы, Килиан Мбаппе оформил дубль.

Франция с двухчасовым перерывом между таймами из-за грозы разгромила Ирак на ЧМ-2026

Сборная Франции уверенно победила Ирак со счетом 3:0 в матче группового этапа чемпионата мира-2026. Поединок в Филадельфии запомнился не только результатом, но и длительным перерывом между таймами, который из-за сильной грозы затянулся почти на два часа, пишет УНН.

Детали

Французы открыли счет уже на 14-й минуте встречи. После передачи Майкла Олисе отличился Килиан Мбаппе.

В конце первого тайма матч был приостановлен из-за мощной грозы и молний вблизи стадиона. В соответствии с протоколами безопасности США и ФИФА команды и зрители были вынуждены ждать улучшения погодных условий более двух часов.

Мбаппе оформил дубль после возобновления игры

После возобновления матча Франция быстро закрепила свое преимущество. На 54-й минуте Мбаппе оформил дубль, воспользовавшись передачей Усмана Дембеле.

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Еще через 12 минут Дембеле сам вписал свое имя в список авторов голов, доведя счет до разгромного – 3:0.

До финального свистка счет больше не изменился. Благодаря победе французская команда завоевала важные три очка в группе I.

Ранее мы писали, что матч Франция – Ирак стал первым на чемпионате мира-2026, который пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий.

Степан Гафтко

Спорт