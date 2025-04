Maxar Technologies: на ЗАЭС видны дыры в крыше от российских обстрелов

Цитата

"Новые спутниковые снимки утром, 29 августа 2022 года, Запорожской АЭС в Энергодаре, Украина. На этой неделе группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится посетить объект", - говорится в сообщении Maxar.

На спутниковых снимках также видно по меньшей мере три российских бронетранспортера.

На спутниковом снимке также виден пожар севернее завода.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia энергия энергии в Энергоде, #Ukraine. В группе инспекторов из Международной Атомной Энергии Агентства (#IAEA) preparat to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5

— Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022