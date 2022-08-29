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Maxar Technologies: на ЗАЭС видны дыры в крыше от российских обстрелов

Киев • УНН

 • 143602 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Согласно новым спутниковым снимкам Maxar Technologies, в крыше здания Запорожской АЭС образовались четыре пробоины, передает УНН.

Maxar Technologies: на ЗАЭС видны дыры в крыше от российских обстрелов

Цитата

"Новые спутниковые снимки утром, 29 августа 2022 года, Запорожской АЭС в Энергодаре, Украина. На этой неделе группа инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готовится посетить объект", - говорится в сообщении Maxar.

На спутниковых снимках также видно по меньшей мере три российских бронетранспортера.

На спутниковом снимке также виден пожар севернее завода.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia энергия энергии в Энергоде, #Ukraine. В группе инспекторов из Международной Атомной Энергии Агентства (#IAEA) preparat to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5

— Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022

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