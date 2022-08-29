Maxar Technologies: на ЗАЕС видно дірки у даху від російських обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Згідно з новими супутниковими знімками Maxar Technologies, у даху будівлі Запорізької АЕС утворилися чотири пробоїни, передає УНН.
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"Нові супутникові знімки зранку, 29 серпня 2022 року, Запорізької АЕС в Енергодарі, Україна. Цього тижня група інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) готується відвідати об'єкт", - йдеться в повідомленні Maxar.
На супутникових знімках також видно щонайменше три російські бронетранспортери.
На супутниковому знімку також видно пожежу на північ від заводу.
New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5— Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022