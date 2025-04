Maxar Technologies: на ЗАЕС видно дірки у даху від російських обстрілів

Цитата

"Нові супутникові знімки зранку, 29 серпня 2022 року, Запорізької АЕС в Енергодарі, Україна. Цього тижня група інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) готується відвідати об'єкт", - йдеться в повідомленні Maxar.

На супутникових знімках також видно щонайменше три російські бронетранспортери.

На супутниковому знімку також видно пожежу на північ від заводу.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5

— Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022