Матиос: власть обречена на принятие закона о локдаун иначе государство ждет коллапс

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Государство оказалось на грани полного коллапса не через решение Конституционного суда по антикоррупционной деятельности, а из-за отсутствия четкого определения понятия «локдаун», механизмов его внедрения и регулирования, закрепленных в законе. Украина на пороге новой остановки экономики и социальной жизни из-за роста больных "ковид". Времени все меньше, а шансов на хаос - все больше. О том, как должен действовать власти чтобы предотвратить "ковидним бунты" и о том, каким образом готов спасать Украину от невежд в интервью УНН рассказал бывший главный военный прокурор, юрист Анатолий Матиос.

- Анатолий Васильевич, добрый день. Сегодня хочу поговорить с Вами не о Конституционном суде, не об Донбасс, хочу поговорить о локдаун. Вы на одном из украинских телеэфиров начали говорить об этом, однако соведущие и гости не дали договорить вам об этом. Сегодня Европа закрывается на локдаун: мы Францию, Германию, я думаю, что со временем это будет и Италия, и Австрия, и многие другие европейские страны. Что ждет Украину? Я хочу спросить вас с правовой точки зрения возможен локдаун, и законный он? И что будет дальше?

Здравствуйте, госпожа Ульяна. Мы не можем оставить без внимания дату, когда мы с вами встретились - 2 ноября. Что сейчас в Украине происходит 2 ноября: сверхжесткая, сверхжестокое и внеправовая политико-властная кризис, связанный с решениями по КСУ. Но жизнь не зупиняеься. Небо не упало вналсдиок этого кризиса. Для рядового украинском, вне города Киева, вряд ли понятно, что происходит с Констиуцийним судом и так называемыми перепитямы антикоррупционных потуг, или побед, или поражений. Еще раз подчеркиваю - 2 ноября. Если бы наше правительство, наш гарант Конституции умели считать, то они бы посчитали, что согласно Регламенту сегодня на согласительный совет нужно внести, как неотложный законопроект, именно сегодня, о введении локдауну или о правовых основаниях введения локдауну на территории Украины, связанные с распространением коронавируса COVID-19.

- Объясните почему именно сегодня, а не завтра, на неделе?

Почему я начал с Конституционного суда, потому что опять будет звучать - Конституционный суд. Так вот, 28 августа текущего года КСУ своим решением, которое является обязательным к исполнению для всех органов власти и управления в том числе гражданами и общество, принял решение по Постановлению №392 Кабинета министров, связанная с временным ограничением прав и свобод граждан в период эпидемиологической кризиса, связанного с COVID-19. Что это значит? Те, конституционные ограничения граждан, которые были введены постановлением Кабмина весной ....

- Тогда когда Ляшко сказал, что он умышленно пугал ....

Так, Лякун Ляшко своими правами бесправного чиновника рассказывал, как всей стране с 40 миллионами населения забыть, что такое работа, что такое доход, забыть, что такое социальная защита, забыть что такое право на свободное передвижение и так далее. КСУ признал это незаконным, противоречащим Конституции. Что после этого должно произойти. Набито по Регламенту работы Кабмина, который никто не отменял, утвержденный еще в 2009 году, - Кабинет министров, премьер, обязан был дать поручение, в данном случае согласно Регламенту, министру юстиции господину малюська, разработать с заинтересованными ведомствами, органами и министерствами законопроект (он может называть, как хочет - на усмотрение правительства и докладчика, который докладывал бы на Правительстве), который бы регламентировал исключительно нормами закона ограничения прав и свобод граждан. Я могу процитировать буквальные тезисы из решения КСУ. Особенно, в части того почему я об этом подчеркиваю.

Конституционный суд отметил, что ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина Украины возможно в случаях определенных Конституцией - такое ограничение может устанавливаться исключительно, подчеркиваю, исключительно законным актом принятым Верховной Радой Украины, как единственным органом законодательной власти в Украине. И установление каких-либо ограничений должно регламентироваться законом.

- Анатолий Васильевич, еще один вопрос. Есть закон о санитарно эпидемиологическом благополучии и о предотвращении распространения инфекционных болезней, где также указано об ограничениях. Так может они под этот закон и делали.

Этот закон предусматривает соответствующее финансирование, ведь любой закон - расходы в государстве.

- Однозначно, но там есть ограничения ...

Кроме того, что ограничения ... должны компенсироваться государством в данном случае. Что такое локдаун - полная остановка финансово-экономического, общественной жизни в ограниченном виде. Так ограничения возможны исключительно по закону в случае введения чрезвычайного положения или военного положения, тоже принимает ВР с подачи презиента. У нас таких нет ...

- То есть нам нужно ввести чрезвычайное положение или военное положение, а сверху еще локдаун?

Нет, ограничения вводятся в двух случаях, когда есть чрезвычайное положение или военное положение, которые регулируются двумя отдельными принятыми законами - они есть. Но у нас нет военного положения; нет чрезвычайно ситуации. Отдельным законом в случае того локдауну, о котором говорят все чиновники и министра здравоохранения, и правительство, и заслушивают на ВР министра здравоохранения о внесении соответствующих изменений в постановление Кабмина об ограничении прав и конституционных свобод ....

- Какую отменил КСУ?

Какую отменил КСУ.

- Но опять же отменил КСУ 28 августа. А кто будет компенсировать тот период, когда был у нас жесткий локдаун?

Это вопрос будущего, которое не определено, так как нет источников финансирования и оказывается согласно позиции главы офиса Президента у нас и короновирусные фонда нет. Это была политическая ошибка назвать его «коронвирусний фонд», это фонд по поддержке чего неизвестно чего, по крайней мере так я слышал и так я понял. Так вот, несмотря на то, что - дай Бог чтобы такго не было - но по прогнозам Министерства здравоохранения нашего может быть заболеваемость вырасти 10-2-15 тысяч, когда остановится система здравоохранения наша, не сможет « переваривать »...

- Анатолий Васильевич, все очень просто: чем больше тестируем - тем больше обнаруживаем.

Самое главное, что говорить «я сыт» и не иметь еды - не значит быть сытым. Не имея закона невозможно ввести то о чем говорит власть - невозможно ввести повторный локдаун. Правовых оснований, никаких правовых оснований для введения повторного локдауну государство во-первых, нет, вторых, занимается этим и третье, не разрабатывает.

- То есть будем жить как Швеция: не было локдауну, все ходили на работу, все болели и продолжают болеть и смертность выросла. Естественный отбор.

Наверное, эта мысль на жизнь имеет право, как ближайшая к нашим украинским реалиям. Но когда органы системы власти, и органы власти не имеют алгоритма - особенно от Силк районов, поселковых советов и областей - не имеют каких-либо инструментов, как вести себя в данном случае, если наступает развал любой системы. В законе о локдаун вносятся изменения в другие законы, которые регулируют бюджетирования, целевое направление средств, компенсаторные механизмы связанные с потерей или с временной нетрудоспособностью вследствие остановки предприятий ....

- В бюджете вот такой дыра! Куда еще что-то компенсировать? Это первый вопрос ...

Сразу отвечу. Наверное остаток ковидного фонда и финансирование дорог надо однозначно не тратить в ручном режиме до конца года, а с момента принятия такого закона и перевести исключительно на целевое использование для медицинской сферы и для граждан как компенсатор по яксь потери.

- Их не хватит ...

Сейчас вообще нет таких средств, потому что ручной режим предусматривает использование 65 млрд (гривен - ред.) На что-: от съемки фильмов к строительству дорог на 1600000000.

- У нас децентрализация. Сколько не пытается МЗ с Институтом экономики сделать зонирование «красная» зона - мы понимаем, что там не работают бары рестораны - только на вынос, не работают спортклубы, детские сады и так далее. Но город или область заходят в красную зону, а затем мэр города говорю: «Я видел вас далеко, потому что у нас бизнес умирает и мы будем работать». Смысл зонирования, если местные власти на своем уровне принимает решения?

Все, что не урегулировано законом регулируется вольной трактовкой своих полномочий на отдельно взятых территориях. Если бы законом было разграничено, четко дефинициями прописано, что «красная зона» - это когда вот столько, «розовая зона» - столько и так далее. Это дает понимание почему эта область ...

- Это прописано постановлением Кабмина ...

Еще раз обращаюсь к КСУ ...

- Нет, зонирование не было в том постановлении ...

Зонирование влечет за собой прекращение некоторых вещей. Например, как только происходит зонирование - «Укрзализныця» прекращает железнодорожное сообщение ...

- Единственный, кто выполняет «Укрзализныця» - сегодня прекратили продажу билетов на 12 станциях.

Кто определяет уровень зонирования? На основании чьей статистики?

- Министерство здравоохранения.

Ни одна область не дает тех оснований, или пытается сторонуваты, какие-то вещи, чтобы не давать ...

- Чтобы не попасть в «красную зону».

Значит власть, в виде Кабмина. Замыливает глаза обществу не дает понимания что делать выборной власти, которая сейчас до конца еще не сформирована - нет поселковые все советы, ни сельские ...

- Ждем результаты но ничего не изменится, думаю, будет еще хуже.

Самое главное в этом законе о локдаун, учитывая перспективы и политический процесс, так же бел бы внесены изменения, в случае такого-то можно отсрочить второй тур каких-то выборов, не состоялись ..

- Об этом речь уже идет.

Язык и процедура - очень разное. Почему я, как юрист это подчеркиваю - при отсутствии нормативного регулирования таких вещей - будет вакханалия полная. Почему? Закон разрабатывается, должен быть заслушан на Кабмине, Кабмин представляет проекту постановления в ВР, ВР должна пройти через все заинтересованные комитет, особенно соцполитики, медицинский - все там будут привлечены, после этого будет проголосован в первом чтении, во втором или сразу за основу и подписан президентом. Считаю по времени сколько надо особенно со скоростью принятия нашим правительством ...

- Две недели ...

... Нашим правительством, сейчас на локдауни, фактически правительство собирается в режиме онлайн. Они общаются по «зума». Соответственно, все соответствующие подразделения заинтересованных министерств - а там все прописано - нужны консультации, нужно собрания правительственного комитета, который обсудит со всеми заинтересованными ведомствами ... Министерство экономики, Министерство финансов - источники поступлений / источники расходов. Для чего я это все говорю? Извините, что так в юридическую плоскость скучно перевожу. При отсутствии каких-либо усилий власти и Кабинета министров до принятия закона о локдану: первое, говорит о полном беспомощным; вторых, о моментах, что они не заботятся о народе; третьих, это никому не интересно на фоне политического кризиса. Политический кризис - это уровень того или иного сегмента политиков с одной стороны или с другой, куда втянута организация Конституционного суда ... но оно себе идет, а жизнь в виде жизни и смерти не останавливается. Если не будут регламентированы эти вещи - наступит коллапс.

Развертывание мобильных госпиталей. На территории кого? Посмотрите на законодательство - мобильный комплекс можно на земле, принадлежащей кому?

- Государству.

А если государственная земля за пределами населенного пункта? А землевладелец у которого изъято (земли - ред.) Для общественных потребностей, который захочет чтобы ему дали деньги за аренду, или пребывания или за уничтожение моей земли, где я озимую пшеницу собирался (выращивать - ред.). Много таких нюансов, которые должен урегулировать правительство. Этого никто не делает. Для чего я еще это подчеркиваю? Если бы в сознании все политики и люди, кто во власти, понимали, что политика - катавасии, коллизии, противоречия - было, есть и останется ... Но есть рутинные вещи, которые нужно делать. Без этого закона, первых, не разработан; вторых, разрабатывается; третьих, обсужден на Кабмине, не внесен в ВР - у нас локдаун наступит сам собой. Дай Бог чтобы его не было. Но мы видим 8700 заболевших в день, а после выходных 6500 ...

- Это обычная практика - люди на выходных меньше обращаются, поэтому в понедельник мы имеем снижение, а среда-четверг-пятницу - пик и снова выходные.

Но телефон в любой лаборатории: "Я сегодня сдаю тест. Через сколько Вы мне его выдадите? ». Это говорит о отсрочено статистику, минимум на неделю.

- Уже не в неделю. Хочу с Вами поспорить, уже двое-трое суток. Если раньше это было 14 дней, позже - неделя. Сегодня мы можем говорить, что это двое-трое суток. Но опять же, давайте будем говорить откровенно: закона нет, его никто не разрабатывает, его и не будет. Берем за 100% то, что его не будет. Дальше что?



Далее коллапс государственной власти, государственного управления.



- Только потому, что отсутствует (закон - ред.) ...?

Отсутствуют инструменты как должны действовать представители государства. Каждый по своему усмотрению. Тогда у нас нет государственности.



- Да подождите. Тогда у нас будет постановление Кабмина. Еще раз получится Ляшко, еще раз начнет пугать и "людей закроют".

Каждый мэр областного центра, где основные принципы, или районной, он будет определять это по своему. То есть, у нас перестанет существовать сама система органов государственной власти и государства.



- Вертикали просто.

Нет, государство.



- Вы считаете, что государство может (перестать существовать - ред.)? Сегодня Зеленский говорит, что смерть государства может быть из-за решения КСУ, а вы говорите, что у нас перестанет существовать государство, если локдаун наступит сам собой.

Я вне времени есть возможность сказать, уже прошло сколько лет. Я видел как по решению Порошенко внесли соответствующее представление постановления в Верховную Раду об объявлении чрезвычайного положения. Так вот, о том, что ввели чрезвычайное положение люди догадались те, которые должны выполнять функцию государства, дней через 10. Это показало, а я это точно знаю, что государство не способно объявить и выполнить функцию чрезвычайного положения, которая ограничивает конституционные права и свободы граждан. Это второе. Третье, когда люди понимают, что государство - это всего лишь слово, нет ни инструментов, ни возможностей, они устраивают такую форму народовластия как "улица". "Улица" - является серьезным и страшным фактором влияния на любую политическую конструкцию, ситуацию и так далее. Политический кризис наложен на политические перипетии и кризис, связанный со здоровьем и смертью граждан и большой части, не дай Бог, нации - приведет к полному развалу. Эта вещи не может не делать государство. Она должна принять этот закон. То есть, завтра надо прийти к каждому, кто может ...

- У меня такое впечатление, что Вы лоббируете закон о локдаун. Вы его уже написанным?

Я не его написанным, потому что это должны делать все министерства и ведомства. Потому что эти ограничения будут касаться всех сфер общественной жизни, без исключения. Там есть много всяких нюансов. Это должны быть собраны статистические данные, собранные предложения из всех ...

- Вы как свекровь, которая учит невестку. Но невестки бывают разные. Одна - выслушает и сделает как говорит свекровь, а другая - развернется и будет делать постановление Кабмина.

Удачное сравнение. Можно сказать, что это сексизм, но хозяин в доме один - он мужского рода. Даже само слово "хозяин"



- Точно сексизм. Поэтому я Вас прошу, вот не начинайте.

Если невестка не слушает маму, а сын слушает маму, то где потом остается невестка? Она идет в среду социально безответственных людей, в виде поиска на Tinder или других сетях поиска себе лучшей жизни.

- Вы уже далеко зашли. Анатолий Васильевич, снова ноябрь. Опять политический кризис и нехорошие ассоциации. Мы помним ноябрь-декабрь 2004 года, мы помним конец ноября 13-го года. У нас что-то изменилось?

У нас ничего не изменилось. У нас просто уровень отупения власти в геометрической прогрессии движется к нулю или точки катарсиса.



- То есть, компрессия во времени? Там надо было 10 лет, а здесь достаточно 7?

Может и быстрее. Никто не знает.

- Уже скорее нет возможности, уже 6 (7 - ред.) Есть ....

Я не думаю о том, почему так закономерности в развитии общества или земли, как там распорядился Всевышний. Я говорю о том, что если государство называется "государство", то она должна делать на опережение и быть готовой. Закон о мобилизации пишется не во время войны, закон о государственном материальном резерве пишется не во время войны, а до того. И эти запасы делаются заранее. А для того, чтобы не вывозили маски члены комитетов различных, в период между локдаунамы, в другие страны по коммерческой цене ограничения, которые дают запрет на экспорт каких-то вещей.

- Когда маски вывозили запрет существовал.



Тем более в законе можно прописать государственно-частном партнерстве по поддержке, разработке и научным опытам в изготовлении нашей назальной вакцины.



- Вы верите, что оно нужно кому?

И оно нужно людям! И если оно не нужно власти, то оно нужно людям. Для того, чтобы власть слышала людей - ей надо испугаться. Так вот, я на уровне сухой труднообъяснимые, наверное, рядовому гражданину языка пытаюсь сказать, что это надо делать. Пугать надо власть, когда общественное .... Ну 400 человек под Конституционным Судом напугали так власть, что несколько законопроекти антиконституционных завтра поставят на голосование?



- Подождите. Они напугали власть, но не Конституционный Суд, Вы заметили?

Я не знаю кто кого испугался, но Конституционный Суд сделал публичное решение в рамках правового поля ныне действующей Конституции, в угоду или не в угоду тем или иным людям - нашим партнерам или послам наших партнеров. А власти пошли по принципу институтов. Я не говорю о персонифицированном состав КСУ. Но еще раз подчеркиваю, что у нас премьер, неполный Кабмин, который имеет большинство, которое может это принять. Ну если малюська смог за полтора суток написать закон по Конституционному суду ...



- Вы его видели? Он на одну страницу.

Да Бог с ним. На друга, на полтора. Но он мог бы написать соответствующий закон и провести, соответственно, то, что предусмотрено правительством. Для чего нам правительство?



- Вы очень классно сказали перед тем, что "государство должно".

Между "должна" и "государство", "государство заботится" - огромное расстояние. И она сокращаться или не будет - поймем со временем.

Карантин или локдаун для любой постоянной экономики - это сверхсерьезный стресс. Это мобилизация всех и возможностей или показа тех дыр, где государство недоработала. Если наш локдаун, не дай Бог, может наступить, а до этого все тенденции. Европа - тому подтверждение. Там, наверное, относятся сознании к угрозам. Если локдаун наложится на политический кризис, который завтра снова будет иметь свой пик, то есть, 3-го числа, с началом работы Верховной Рады, у нас может наступить полный коллапс. Потому что человеческое недовольство по необеспечение человеческой жизни в виде медицинской помощи, надо давать за деньги (речь идет о ковидний фонд - ред.) Не для дорог, а для массового тестирования и массового лечения, которые отсутствуют в Украине.



- Препараты есть. Анатолий Васильевич, вот честно, не надо. Есть и в частных клиниках, и в государственных. Здесь Министерство здравоохранения не дам "наезжать", потому что реально так оно и есть. И то мы проверяли лично.

Министерство здравоохранения является прекрасным органом, который является мужем без способности. Поскольку все деньги, которые идут по пациентом находятся в совершенно другом месте. До сегодняшнего дня не решен 300-процентной надбавки для врачей и отсутствия оплаты водителя, который возит этих людей. Поэтому мы можем говорить 10 раз о эти вещи. Но еще раз говорю, что на фоне политического кризиса забыть и не достучаться или хотя бы не попробовать достучаться до власти: "Немедленно разработайте закон, уполномочивать. Примите решение. Не глава штаба, президент ...

- Наша с Вами интервью я отправлю и в Министерство здравоохранения, и в Кабинет Министров. Может они просто забыли?

Я смотрел комедии Гайдая, классные такие, советского времени. И не декоммунизованной, слава Богу. Там была такая фраза в "Кавказской пленнице": "Вы отправите, а я его отправлю к прокурору". Так вот, все, что сейчас делает власть - будет делать с ней следующий генеральный прокурор. И не важно, будет это Петров, Иванов, Сидоров ...



- А может Матиос?

Не важно Матиос. Должна быть система. Матиос - не система. Матиос просто звонит перед слепыми, курит перед глухими.

Глухими и слепыми у нас есть власть. К сожалению, так. Но самое главное, и самое жуткое, что ...

- Что разбудит власть?

Власть разбудит общий надзор, возвращен обратно в органы прокуратуры, по отношению не ко всей экономики, а по отношению исключительно к государственным органам и предприятий государственного сектора экономики. Где самая коррупция, где больше головотяпство, где наибольшее небрежность и разбазаривания государственных средств. НАБУ с этим справилось.

- Европейские партнеры вас не поддержат.

Европейские партнеры не поддерживают нашу Конституцию. Только Венецианская комиссия ...

- И GRECO.

И GRECO сказали, что это антиконституционно. Все остальные, по-моему, поддерживают. Я не слышал такого, чтобы сосед пришел и рассказывал как невестке жить с мамой. Не слышал. Разве что то кума ...

- Анатолий Васильевич, сколько мы даем времени, сколько вы даете времени для того, чтобы проснулся Кабмин, парламентарии, власть и так далее?

Каждый человек когда утром умывается, мужчины бреются, смотрит в зеркало и думает: мне стыдно или не стыдно за прожитый день, или того, который я проживу. Я не могу давать времени власти.

- А давайте договоримся с вами, две недели, вот, это то время, когда они могут еще успеть. Далее мы через две недели с вами встречаемся, делаем анализ, прошло через две недели, проснулись ли проснулись. Услышали ли не услышали.

Зрячий да увидит, а слушающий слушай. Я должен сделать то, чтобы моя совесть, как того, кто ничего не понимает в государственном управлении и в органах государственной власти, а так же в последствиях их бездействия, должен это сказать. Я это, благодаря вам, сейчас делаю. Услышит власть - не уверен. Или кому это интересно сейчас во власти - не уверен. Каждый на Печерских холмах думает - чем закончится политический кризис. Но она закончится очень плохо, потому что устами Президента в политический кризис привлечена улица. Улица у нас есть неоднородна - раз, второе, всегда улица является третьей неуправляемой силой. Она может направляться в какую сторону, но самое главное, что хаос и улица являются неуправляемыми. Только 5% толпы могут развернуть толпу как вперед, так и назад. И не дай Бог нам украинского бунта. Самое главное, что бунт, связанный с угрозой смерти, он страшнее, чем с угрозой потери политической независимости отдельно взятым судом. Сакральную жертву в виде Конституционного суда, который является столпом украинской государственности, как институт, еще наверное, не дай Бог, я говорю абсурдные вещи, но можно пережить. Их можно обновить, заново сделать, сделать конституционное заседания.

- Также так думаю.

Ну, по усмотрению нынешней власти, так, как я сейчас это вижу. Но смерти людей, и близких, и отсутствие помощи со стороны государства - закончится погромами власти. Когда будут назначать виновным врача, который будет сортировать. Ну где мог, кто мог придумать исключения ...

- Анатолий Васильевич, сортировка сейчас, на сегодняшний день, это Америка, это Испания, это Европа, это везде. Сортировка, оно такое и есть.

Супер. Если бы все действовало у нас по кальке Европы, Америки и других стран.

- Нет, это не калька, просто медицинский термин, он существует давно. Он существует во все эпидемии, он существует в тот момент, когда идет чрезвычайная ситуация, беда, тайфуны, пожары, все остальные.

Супер. Но есть одно отличие. Каждый народ является подлинным, нельзя употреблять слова, когда общество экзальтированная. Оно экзальтированная ...

- Ну, давайте "COVID» не примем, давайте не будем употреблять "гроб", давайте не будем употреблять "смерть". Ну, опять же, ну так нельзя.

Это все для вменяемых людей, которые живут в системе понимания стабильности и понимания, что беспокоится власть. Когда власть говорит, что мы будем вас делить, сортировать, за мусор: это пластик, это бумага, а это отходы, то люди перестанут воспринимать.

- Такая стадия болезни, вот такая стадия болезни и вот такая стадия болезни ...

Госпожа Ульяна, я говорю то, что я слышу. Я проехался сейчас по стране. Люди, которые ...

- Я понимаю. Анатолий Васильевич, чутко абсолютно все сегодня.

Так же я так говорю, если не решается какой-то вопрос, или оно екзальтуе, и еще больше напрягает или обостряет восприятие обществом власти, это надо нивелировать. И не важно или мы нарушаем медицинский протокол. Это не инфаркт миокарда, это всего лишь определение тех людей, первой, второй, третьей очередности оказания медицинской помощи. По возрастному признаку. Назовите это.

- Не только по возрастному, а по тяжести течения и так далее ...

Но первая, вторая, третья группа, это понятно. Но когда бабушка, которая 50 лет или 45 проработала на Советское государство и получает мизерную пенсию, и ей говорят что «ты по остаточному принципу как мусор будешь отсортирована, такая, что не нужно лечить, надо лечить молодых» - что будет?

- Такого не говорят ... Анатолий Васильевич, скажите пожалуйста, ваши ставки - будет закон о локдаун или нет?

Я думаю, что они обречены сами дойти до того, но кто? У нас коллективная безответственность. Об этой вещи должен заботиться исключительно один человек, фамилия его - Шмыгаль. Премьер-министр дает поручение министру юстиции готовить законопроект как таковой, будет внесен через Президента как неотложный. Такая процедура. Пока не запущена процедура, ничего не будет. Это не написать на листе два предложения, это - многостраничный, детализированный на все случаи жизни с учетом опыта по постановлению, по весеннему локдауну, документ, который регулирует жизнь людей. Если это не будет урегулирован ... Чем можно потушить панику? - Когда придет кто-то спокойный. Чем можно потушить пожар? - Когда появляется вода. А у нас закон - как вода для пожара, предоставляет алгоритм тем, где качать воду, который шланг вести к пожару и как тушить, пеной или водой.

А этого нет. То есть, свое усмотрение ... Что такое собственному усмотрению? Когда остановится все: тендеры, Prozorro, закупка на горючее ...

- Анатолий Васильевич, ничего не останавливалось в прошлый локдаун.

У нас не было плохих отношений с Беларусью. У нас не было проблемы высохшего Крыму. У нас не было поставок нефтепродуктов ...

- Анатолий Васильевич, я говорю о локдаун март-апрель-май.

Правильно. Все знали, как будет.

- Prozorro работало как работало ...

Не буду я говорить о стратегических запасах накоплении ...

- Это точно, потому что наши зрители уже не выдержат.

... накоплении полного в виде цистерн с бензином и дизельным топливом. Если они закончатся и не будет новых поставок, потому что кто результате политически неверно сделанных заявлений перекроет, и вертушка с цистернами не придет в виде бензина и нефти, у нас остановятся заправки. После остановки заправки что будет? Вы знаете что такое переворот? .. Для того и есть государство, она должна все угрозы учитывать и исключить их стать реальностью.

Так вот, что нужно для переворота? Я вам скажу: выключить свет и связь. И не надо вам локдауну.

- Анатолий Васильевич, позитив есть?

Общественно-патриархальный уклад украинской ментальности дает Украинский всегда понимание, первое, моя хата с краю, садок вишневый коло хаты, мой хуторок лучший, а что будет у соседа, никого по большому счету не интересует, кроме того, чтобы у меня не было хуже , а у соседа было хуже чем у меня. Поэтому, каждый украинец имеет запас прочности, но в данном случае запас прочности имеет одну проблему - этот запас прочности должен быть деньгами от государства, но самое главное медикаментозно ...

- Какую банка трехлитровую ...

Это запас прочности каждой семьи, но для этого нужно чтобы банк работал.

- Банка ...

Но с банкой делать, если нельзя поменять доллары в банке ... Деньги в чрезвычайных ситуациях, войны и локдауну перестают выполнять свою функцию.

- Я разговаривала с врачами, у нас штамм вируса таки ослаб, и это плата вируса виролентности за то, что он пошел в массы. Чем шире инфицирования, тем слабее сам штамм.

Бюджет Словакии является достаточно небольшим, но в один день половину населения Словакии было протестировано. Что запрещает нам сделать за неделю тестирования и сказать ...

- А я Шмыгаль?

Вы задаете мне вопрос, а я задаю вам вопрос.

- Дайте позитива какого-то ...

Позитив? Я верю в Бога и прошу Бога, говорю «Отче наш», пусть говорит каждый. Каждому что написано то и будет.

- Еще икона Николая Чудотворца есть ...

Это в декабре (праздник - ред.). Но, у каждого и у этого государства, к сожалению или к счастью будет ровно так, как написано здесь. И мы об этом не знаем.

- Вы фаталист?

Я не фаталист, я реалист, и когда не делать, то надо на завтра ...

- А какой смысл делать, если будет так как там написано?

Есть такое выражение у Сунь-дзи: завтрашняя поражение - это плохо подготовлена сегодня победа. Все. Победу надо готовить, для того собирают боеприпасы, стрелы, пушки, доспехи. Это как по военному. А во власти, когда есть локдаун, нужно собирать деньги, лекарства, запасы горючего и тому подобное. Для того существует материальный резерв государственный. А там, оказывается, 2 млрд, или 20 млн, или 2 млн мыши съели, и НАБУ этого не видит. А это самая главная проблема в государства - НАБУ не видит, им не дают работать.

- Вы верите в Украине?

Я верю в Бога, я искренне люблю Украину, в какой бы форме она ни была, потому что здесь мне рубили пуп, я счастлив, что я - украинец, и самое главное - я знаю, что делать, когда будет хуже.

- Вы готовы подставить плечо своей стране, когда ей будет плохо?

Я готов избавить свою страну от бездарей, которые не дают ей жить и душат ее собственными руками.

- Каким образом?

Буквально.

- Призовите нас и мы обязательно это снимем ...

Это недалеко от вас - все площади рядом. И там напротив стадион. Как я когда-то говорил, что у каждого Верховной Рады и власти есть свой стадион, как в Чили ... Не дай Бог чтобы у нас так было

- Спасибо, вам за беседу!