Marvel Studios объявила новые даты премьеры "Локи" и спин-оффа "Эхо"

Детали

Второй сезон "Локи" от Marvel Studios выйдет на Disney+ 6 октября 2023 года.

"Эхо" от Marvel Studios выйдет 29 ноября 2023 года на Disney+, и в этот день все эпизоды появятся на потоковой платформе. Новый сериал рассказывает историю происхождения Майи Лопес, чье безжалостное поведение в Нью-Йорке настигает ее в ее родном городе. Она должна столкнуться со своим прошлым, воссоединиться со своими индейскими корнями и принять значение семьи и сообщества, если она когда-либо надеется двигаться вперед.

Disney добавит множество нового контента "Индианы Джонса" на свою потоковую платформу Disney+ в преддверии премьеры "Индиана Джонс и циферблат судьбы".

Премьера пятого боевика с участием Харрисона Форда состоится в Каннах 18 мая, а во всем мире – 30 июня.

A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.

All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/jQq2xdbuiV

— Marvel Studios (@MarvelStudios) May 16, 2023