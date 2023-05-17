Marvel Studios объявила новые даты премьеры "Локи" и спин-оффа "Эхо"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Во время презентации Disney+ Upfronts 2023 года в Нью-Йорке Кевин Файги, продюсер и президент Marvel Studios и главный креативный директор, представил новые даты выхода сериалов на Disney+ "Локи" и "Эхо", передает УНН.
Детали
Второй сезон "Локи" от Marvel Studios выйдет на Disney+ 6 октября 2023 года.
"Эхо" от Marvel Studios выйдет 29 ноября 2023 года на Disney+, и в этот день все эпизоды появятся на потоковой платформе. Новый сериал рассказывает историю происхождения Майи Лопес, чье безжалостное поведение в Нью-Йорке настигает ее в ее родном городе. Она должна столкнуться со своим прошлым, воссоединиться со своими индейскими корнями и принять значение семьи и сообщества, если она когда-либо надеется двигаться вперед.
Disney добавит множество нового контента "Индианы Джонса" на свою потоковую платформу Disney+ в преддверии премьеры "Индиана Джонс и циферблат судьбы".
Премьера пятого боевика с участием Харрисона Форда состоится в Каннах 18 мая, а во всем мире – 30 июня.
Marvel Studios@DisneyPlus
A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.
All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/jQq2xdbuiV