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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Marvel Studios объявила новые даты премьеры "Локи" и спин-оффа "Эхо"

Marvel Studios объявила новые даты премьеры "Локи" и спин-оффа "Эхо"

Киев • УНН

 • 1089159 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Во время презентации Disney+ Upfronts 2023 года в Нью-Йорке Кевин Файги, продюсер и президент Marvel Studios и главный креативный директор, представил новые даты выхода сериалов на Disney+ "Локи" и "Эхо", передает УНН.

Детали

Второй сезон "Локи" от Marvel Studios выйдет на Disney+ 6 октября 2023 года.

"Эхо" от Marvel Studios выйдет 29 ноября 2023 года на Disney+, и в этот день все эпизоды появятся на потоковой платформе. Новый сериал рассказывает историю происхождения Майи Лопес, чье безжалостное поведение в Нью-Йорке настигает ее в ее родном городе. Она должна столкнуться со своим прошлым, воссоединиться со своими индейскими корнями и принять значение семьи и сообщества, если она когда-либо надеется двигаться вперед.

Disney добавит множество нового контента "Индианы Джонса" на свою потоковую платформу Disney+ в преддверии премьеры "Индиана Джонс и циферблат судьбы".

Премьера пятого боевика с участием Харрисона Форда состоится в Каннах 18 мая, а во всем мире – 30 июня.

Marvel Studios@DisneyPlus

A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.
All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/jQq2xdbuiV

— Marvel Studios (@MarvelStudios) May 16, 2023

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