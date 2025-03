Marvel Studios оголосила нові дати прем'єри "Локі" та спін-офф "Ехо"

Деталі

Другий сезон "Локі" від Marvel Studios вийде на Disney+ 6 жовтня 2023 року.

"Ехо" від Marvel Studios вийде 29 листопада 2023 року на Disney+, і в цей день всі епізоди з'являться на потоковій платформі. Новий серіал розповідає історію походження Майї Лопес, чия безжальна поведінка в Нью-Йорку наздоганяє її в її рідному місті. Вона повинна зіткнутися зі своїм минулим, возз'єднатися зі своїм індіанським корінням і прийняти значення сім'ї та спільноти, якщо вона коли-небудь сподівається рухатися вперед.

Disney додасть безліч нового контенту "Індіани Джонса" на свою потокову платформу Disney+ напередодні прем'єри "Індіана Джонс і циферблат долі".

Прем'єра п'ятого бойовика за участю Харрісона Форда відбудеться у Каннах 18 травня, а в усьому світі – 30 червня.

