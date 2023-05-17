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Marvel Studios оголосила нові дати прем'єри "Локі" та спін-офф "Ехо"

Київ • УНН

 • 1089160 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Під час презентації Disney+ Upfronts 2023 року в Нью-Йорку Кевін Файгі, продюсер і президент Marvel Studios та головний креативний директор, представив нові дати виходу серіалів на Disney+ "Локі" та "Ехо", передає УНН.

Деталі

Другий сезон "Локі" від Marvel Studios вийде на Disney+ 6 жовтня 2023 року.

"Ехо" від Marvel Studios вийде 29 листопада 2023 року на Disney+, і в цей день всі епізоди з'являться на потоковій платформі. Новий серіал розповідає історію походження Майї Лопес, чия безжальна поведінка в Нью-Йорку наздоганяє її в її рідному місті. Вона повинна зіткнутися зі своїм минулим, возз'єднатися зі своїм індіанським корінням і прийняти значення сім'ї та спільноти, якщо вона коли-небудь сподівається рухатися вперед.

Disney додасть безліч нового контенту "Індіани Джонса" на свою потокову платформу Disney+ напередодні прем'єри "Індіана Джонс і циферблат долі".

Прем'єра п'ятого бойовика за участю Харрісона Форда відбудеться у Каннах 18 травня, а в усьому світі – 30 червня.

Marvel Studios@DisneyPlus

A new season of #Loki starts streaming October 6, 2023.
All episodes of #Echo drop November 29, 2023. pic.twitter.com/jQq2xdbuiV

— Marvel Studios (@MarvelStudios) May 16, 2023

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