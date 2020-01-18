Малыш Йода на руках у Джорджа Лукаса "взорвал" соцсети

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 12896 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 27853 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 65754 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 128783 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 135676 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 200553 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 197163 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 413517 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229931 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 519659 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.1м/с
58%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 29065 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 20562 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 13455 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 18231 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 15203 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 164674 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 152109 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 239451 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 413517 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 519659 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 65791 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 51131 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 49438 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 56079 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 86451 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Малыш Йода на руках у Джорджа Лукаса "взорвал" соцсети

Киев • УНН

 • 88248 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Создатель спин-оффа “Звездных войн” — сериала “Мандалорец”, Джон Фавро, опубликовал снимок создателя оригинальной киносаги Джорджа Лукаса, который держит в руках одного из самых популярных героев сериала. Снимок находится в Instagram Фавро менее суток, однако уже набрал более 530 тыс. лайков пользователей соцсетей, передает УНН.

Малыш Йода на руках у Джорджа Лукаса "взорвал" соцсети

Так, на фото Лукас держит на руках любимца соцсетей, которого зрители называют “Малыш Йода”, хотя на самом деле нет достоверной информации о том, как зовут героя. Персонаж получил свое имя от магистра Йоды — одного из героев франшизы “Звездные войны”.

“Гордый дедушка”, — отзываются о фотографии пользователи. Под снимком оставили более 6,5 тыс. отзывов, большинство из которых в восторге.

Как сообщал УНН, сериала “Мандалорец” вышел 12 ноября прошлого года на стриминговом сервисе Disney+, который запустился в тот же день. События сериала продолжат историю “Звездных войн” после падения Галактической империи, и разворачиваются через 5 лет после событий эпизода VI и посвященные истории охотника за головами.

View this post on Instagram

A post shared by Jon Favreau (@jonfavreau) on

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

КультураНовости МираУНН Lite
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14