Малыш Йода на руках у Джорджа Лукаса "взорвал" соцсети

Так, на фото Лукас держит на руках любимца соцсетей, которого зрители называют “Малыш Йода”, хотя на самом деле нет достоверной информации о том, как зовут героя. Персонаж получил свое имя от магистра Йоды — одного из героев франшизы “Звездные войны”.

“Гордый дедушка”, — отзываются о фотографии пользователи. Под снимком оставили более 6,5 тыс. отзывов, большинство из которых в восторге.

Как сообщал УНН, сериала “Мандалорец” вышел 12 ноября прошлого года на стриминговом сервисе Disney+, который запустился в тот же день. События сериала продолжат историю “Звездных войн” после падения Галактической империи, и разворачиваются через 5 лет после событий эпизода VI и посвященные истории охотника за головами.

