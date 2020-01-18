Малыш Йода на руках у Джорджа Лукаса "взорвал" соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Создатель спин-оффа “Звездных войн” — сериала “Мандалорец”, Джон Фавро, опубликовал снимок создателя оригинальной киносаги Джорджа Лукаса, который держит в руках одного из самых популярных героев сериала. Снимок находится в Instagram Фавро менее суток, однако уже набрал более 530 тыс. лайков пользователей соцсетей, передает УНН.
Так, на фото Лукас держит на руках любимца соцсетей, которого зрители называют “Малыш Йода”, хотя на самом деле нет достоверной информации о том, как зовут героя. Персонаж получил свое имя от магистра Йоды — одного из героев франшизы “Звездные войны”.
“Гордый дедушка”, — отзываются о фотографии пользователи. Под снимком оставили более 6,5 тыс. отзывов, большинство из которых в восторге.
Как сообщал УНН, сериала “Мандалорец” вышел 12 ноября прошлого года на стриминговом сервисе Disney+, который запустился в тот же день. События сериала продолжат историю “Звездных войн” после падения Галактической империи, и разворачиваются через 5 лет после событий эпизода VI и посвященные истории охотника за головами.