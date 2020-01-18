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Малюк Йода на руках у Джорджа Лукаса “підірвав” соцмережі

Київ • УНН

 • 88248 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Творець спін-оффу “Зоряних воєн” — серіалу “Мандалорець”, Джон Фавро, опублікував знімок творця оригінальної кіносаги Джорджа Лукаса, який тримає в руках одного з найпопулярніших героїв серіалу. Знімок знаходиться в Instagram Фавро менше доби, проте вже набрав понад 530 тис. лайків від користувачів соцмереж, передає УНН.

Малюк Йода на руках у Джорджа Лукаса “підірвав” соцмережі

Так, на фото Лукас тримає на руках улюбленця соцмереж, якого глядачі називають “Малюк Йода”, хоча насправді немає достовірної інформації про те, як звуть героя. Персонаж отримав своє ім’я від магістра Йоди — одного з героїв франшизи “Зоряні війни”.

“Гордий дідусь”, — відгукуються щодо фотографії користувачі. Під знімком залишили понад 6,5 тис. відгуків, велика частина з яких у захваті.

Як повідомляв УНН, серіалу “Мандалорец” вийшов 12 листопада минулого року на стрімінговом сервісі Disney+, який запустився в той же день. Події серіалу продовжать історію “Зоряних воєн” після падіння Галактичної імперії, і розгортаються через 5 років після подій епізоду VI та присвячені історії мисливця за головами.

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