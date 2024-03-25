Макрон заявил, что для россии было бы "цинично и контрпродуктивно" обвинять Украину в московском теракте

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что было бы "цинично и контрпродуктивно для россии и ее граждан" пытаться обвинить Украину в теракте в "Крокус Сити Холле" в подмосковье, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"Мы должны быть осторожными в отношении любой инструментализации" атаки, сказал Макрон в комментариях журналистам после прибытия на французскую территорию Французской Гвианы.

Макрон выразил свою "солидарность" с российским народом после "исламистского теракта" в подмосковье, добавив, что Франция предложила свою помощь москве в отношении разведывательных данных об атаке.

Он отметил, что "Исламское государство" (ИГИЛ) взяло на себя ответственность за атаку, а Франция и ее главные партнеры считают, что именно организация "Исламское государство" спланировала и осуществила это нападение. Однако он не уточнил, какая организация "ИГИЛ", по мнению Франции, совершила это.

Макрон заявил, что эта же организация совершила несколько нападений на территории Франции в последние месяцы, что способствовало решению французского правительства повысить уровень террористической угрозы в стране в воскресенье.

Дополнение

После нападения путин заявил, что "злоумышленники" якобы направлялись к украинской границе, прежде чем их задержали. Его комментарии прозвучали после того, как "ИГИЛ" уже взяла на себя ответственность. В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к тому, что произошло в подмосковном "Крокус Сити Холле". США заявили, что нет никаких признаков причастности Украины.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в красногорске московской области унес жизни по меньшей мере 137 человек, что делает его самым смертоносным нападением в россии за последние два десятилетия.