Литва передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger

Детали

Во время встречи в Киеве премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер министр Украины Денис Шмигаль обсудили ситуацию с безопасностью в Европе.

"Госпожа Шимоните сообщила, что их страна поставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", портативные тепловизоры и другое оборудование для усиления нашей обороноспособности. Кроме того, Литовская Республика восстановила после пандемии программу реабилитации раненых украинских военнослужащих", — написал Шмыгаль.

Со своей стороны Ингрида Шимоните отметила, что Украина может рассчитывать на поддержку Литвы "сейчас и всегда".

"Стратегическое партнерство и настоящая дружба между Украиной и Литвой многократно подтверждали не только на словах, но и на деле", — написала она в Twitter.

I have come to Kyiv to deliver to PM @Denys_Smyhal a very simple message:



You can count on Lithuania’s support – now and always.



The strategic partnership and true friendship between have been proven many times, not only in words but also in deeds. pic.twitter.com/6h7fsUWqpl

— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) February 10, 2022

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.