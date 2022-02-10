Литва передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. В рамках расширения военной помощи Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Детали
Во время встречи в Киеве премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и премьер министр Украины Денис Шмигаль обсудили ситуацию с безопасностью в Европе.
"Госпожа Шимоните сообщила, что их страна поставит Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер", портативные тепловизоры и другое оборудование для усиления нашей обороноспособности. Кроме того, Литовская Республика восстановила после пандемии программу реабилитации раненых украинских военнослужащих", — написал Шмыгаль.
Со своей стороны Ингрида Шимоните отметила, что Украина может рассчитывать на поддержку Литвы "сейчас и всегда".
"Стратегическое партнерство и настоящая дружба между Украиной и Литвой многократно подтверждали не только на словах, но и на деле", — написала она в Twitter.
I have come to Kyiv to deliver to PM @Denys_Smyhal a very simple message:
You can count on Lithuania’s support – now and always.
The strategic partnership and true friendship between have been proven many times, not only in words but also in deeds. pic.twitter.com/6h7fsUWqpl
Контекст
Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.
Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.
Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.