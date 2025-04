Литва передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger

Деталі

Під час зустрічі в Києві прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте та прем'єр міністр України Денис Шмигаль обговорили безпекову ситуацію в Європі.

"Пані Шимоніте повідомила, що їхня країна поставить Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", портативні тепловізори та інше обладнання для посилення нашої обороноздатності. Крім того, Литовська Республіка відновила після пандемії програму реабілітації поранених українських військовослужбовців", — написав Шмигаль.

Зі свого боку Інгріда Шимоніте зазначила, що Україна може розраховувати на підтримку Литви "зараз і завжди".

"Стратегічне партнерство та справжня дружба між Україною та Литвою багаторазово підтверджували не лише на словах, а й на ділі", — написала вона у Twitter.

I have come to Kyiv to deliver to PM @Denys_Smyhal a very simple message:



You can count on Lithuania’s support – now and always.



The strategic partnership and true friendship between have been proven many times, not only in words but also in deeds. pic.twitter.com/6h7fsUWqpl

— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) February 10, 2022

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.