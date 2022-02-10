Литва передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У межах розширення військової допомоги Україна отримає від Литви партію зенітно-ракетних комплексів Stinger. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Деталі
Під час зустрічі в Києві прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте та прем'єр міністр України Денис Шмигаль обговорили безпекову ситуацію в Європі.
"Пані Шимоніте повідомила, що їхня країна поставить Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", портативні тепловізори та інше обладнання для посилення нашої обороноздатності. Крім того, Литовська Республіка відновила після пандемії програму реабілітації поранених українських військовослужбовців", — написав Шмигаль.
Зі свого боку Інгріда Шимоніте зазначила, що Україна може розраховувати на підтримку Литви "зараз і завжди".
"Стратегічне партнерство та справжня дружба між Україною та Литвою багаторазово підтверджували не лише на словах, а й на ділі", — написала вона у Twitter.
I have come to Kyiv to deliver to PM @Denys_Smyhal a very simple message:
You can count on Lithuania’s support – now and always.
The strategic partnership and true friendship between have been proven many times, not only in words but also in deeds. pic.twitter.com/6h7fsUWqpl
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.