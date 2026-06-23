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Литва инвестирует 3 млн евро в создание беспилотника-перехватчика

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Литва инвестирует 3 млн евро в разработку отечественного беспилотника-перехватчика для борьбы с вражескими дронами. Проект реализуют в два этапа, на первом финансирование получат до трех участников.

Литва инвестирует 3 млн евро в создание беспилотника-перехватчика

Министерство национальной обороны Литвы и Агентство оборонных ресурсов направят около 3 млн евро на разработку отечественного беспилотника-перехватчика для борьбы с вражескими дронами. Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление литовского оборонного ведомства, пишет УНН.

Детали

Как отметили в министерстве, целью инициативы является создание эффективной и экономически целесообразной системы, разработанной и изготовленной в Литве, которая сможет обнаруживать, перехватывать и нейтрализовывать воздушные цели.

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В ведомстве подчеркнули, что в будущем беспилотник-перехватчик должен стать составляющей системы противовоздушной обороны страны.

Проект реализуют в два этапа

Укрепление оборонной промышленности и противовоздушной обороны являются ключевыми приоритетами, поэтому мы хотим разрабатывать и производить беспилотники-перехватчики в Литве силами наших инженеров. Таким образом мы усиливаем не только противовоздушную оборону, но и компетенции, которые остаются в Литве

– сказал министр обороны Робертас Каунас.

По информации министерства, на первом этапе финансирование могут получить до трех участников конкурса для создания прототипов. На втором этапе у двух компаний, которые покажут наилучшие результаты, планируют закупить пилотные партии продукции.

В ведомстве отметили, что новая программа дополнит уже запланированные закупки систем борьбы с беспилотниками и будет способствовать развитию литовской оборонной промышленности.

Подать заявки на участие в конкурсе компании могут до 10 июля.

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Степан Гафтко

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