Лихтенштейн присоединится к Спецтрибуналу для наказания рф за войну в Украине - Сибига

Украина получила подтверждение намерения Лихтенштейна присоединиться к Расширенному частичному соглашению по запуску Специального Трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Об этом сообщил в соцсети "Х" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Как отметил Сибига, отныне общее количество государств-участников Трибунала возросло до 25 государств.

Я благодарен Лихтенштейну за неизменную приверженность делу привлечения к ответственности, международному праву и справедливости. 14-15 мая на заседании Комитета министров Совета Европы в Молдове это соглашение будет принято. Это историческое усилие в сфере привлечения к ответственности, которое впервые со времен Нюрнбергского процесса обеспечит правосудие за преступление агрессии. Мы призываем все государства - как в Европе, так и за ее пределами - присоединиться к нам в этом деле - говорится в сообщении Сибиги.

Специальный трибунал за преступление российской агрессии против Украины был создан 25 июня 2025 года. Целью является судебное разбирательство и судебное преследование высших российских и белорусских лидеров за преступление агрессии, а также за полномасштабное российское вторжение в Украину.

Это первый трибунал за преступление агрессии со времен Второй мировой войны и третий в истории после Нюрнбергского и Токийского, которые длились с 1945 по 1948 гг.

