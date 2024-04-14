Лидеры G7 осудили атаку Ирана по Израилю, и предупредили о риске эскалации

Лидеры стран Большой семерки осудили нападение Ирана на Израиль и заявили в воскресенье, что они будут пытаться предотвратить "неконтролируемую региональную эскалацию" на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Своими действиями Иран еще больше сделал шаг к дестабилизации региона и рискует спровоцировать неконтролируемую региональную эскалацию. Этого следует избегать... В этом духе мы требуем, чтобы Иран и его союзники прекратили свои атаки, и мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы. - говорится в заявлении Италии, которая сейчас председательствует в G7.

Детали

Лидеры G7, которые общались чуть меньше часа во время видеоконференции, и призвали Иран проявлять сдержанность. В заявлении G7 также пообещали работать над "немедленным и устойчивым прекращением огня" в Газе после более чем шести месяцев боев.

Встреча глав G7 состоялась после того, как президент США Джо Байден пообещал скоординированный дипломатический ответ на беспрецедентную атаку беспилотников и ракет, осуществленную ночью Ираном.

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В G7 входят США, Канада, Италия, Великобритания, Франция, Германия и Япония, а также Европейский Союз. Они также спланировали встречу министров иностранных дел по этому же вопросу на 17-19 апреля на итальянском острове Капри.

Президент Байден в свою очередь предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что США не будут участвовать в контрнаступлении против Ирана, если Израиль решит ответить.

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Напомним

Иран запустил около 300 беспилотников, баллистических и крылатых ракет в сторону Израиля вечером в субботу в ответ на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске 1 апреля, в результате которой погибли семь офицеров Стражей Исламской революции, в том числе два высокопоставленных командира.

Израиль заявил, что перехватил около 99 процентов снарядов и беспилотников запущенных по их стране.

Иран утверждает, что совершил атаку в ответ на предполагаемый удар Израиля по его консульству в Сирии 1 апреля, в результате которого погибли высшие командиры Революционной гвардии, и заявил, что они имеют право на самозащиту.