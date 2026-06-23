Курс валют на 23 июня: доллар замер, а евро упало

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,9093 грн/дол., практически не изменив его по сравнению с предыдущим днем, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 23 июня на уровне 51,4144 грн/евро, укрепив гривну за день на 5 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах на утро вторника:

в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,67 грн при покупке и 45,15 грн при продаже, евро - 51,22 грн и 51,87 грн соответственно;

в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,90 грн при покупке и 45,00 грн при продаже, евро - по 51,70 грн и 51,90 грн соответственно.

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