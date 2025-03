Кулеба встретился с главой МИД Польши: обсудили усиление Украины зимой

Цитата

"С министром иностранных дел Польши Збигневом Рау обсудили дальнейшие шаги для усиления Украины в течение этой зимы. Я благодарен народу и правительству Польши за решительную поддержку Украины и оказание огромной гуманитарной и военной поддержки", – написал Кулеба.

In our meeting in Bucharest, Polish Foreign Minister @RauZbigniew and I discussed further steps to strengthen Ukraine during this winter. I’m grateful to the people and government of Poland for standing resolutely with Ukraine and providing vast humanitarian and military support. pic.twitter.com/d09xvxlCnB

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 30, 2022

Напомним

Основными темами мероприятий НАТО, ОБСЕ и G7 в Румынии и Польше будут поставки Украине ПВО и восстановление поврежденных украинских энергообъектов.