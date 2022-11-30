Кулеба зустрівся з главою МЗС Польщі: обговорили посилення України взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Глава українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив із польським колегою Збігнєвом Рау кроки для посилення України взимку. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Кулеби.
Зустріч відбулася на полях саміту глав МЗС країн НАТО у столиці Румунії Бухаресті.
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"З міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау обговорили подальші кроки для посилення України впродовж цієї зими. Я вдячний народу та уряду Польщі за рішучу підтримку України та надання величезної гуманітарної та військової підтримки", – написав Кулеба.
In our meeting in Bucharest, Polish Foreign Minister @RauZbigniew and I discussed further steps to strengthen Ukraine during this winter. I’m grateful to the people and government of Poland for standing resolutely with Ukraine and providing vast humanitarian and military support. pic.twitter.com/d09xvxlCnB— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 30, 2022
Нагадаємо
Основними темами заходів НАТО, ОБСЄ і G7 в Румунії та Польщі будуть постачання Україні ППО та відновлення пошкоджених українських енергооб'єктів.