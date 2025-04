Кулеба зустрівся з главою МЗС Польщі: обговорили посилення України взимку

Цитата

"З міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау обговорили подальші кроки для посилення України впродовж цієї зими. Я вдячний народу та уряду Польщі за рішучу підтримку України та надання величезної гуманітарної та військової підтримки", – написав Кулеба.

In our meeting in Bucharest, Polish Foreign Minister @RauZbigniew and I discussed further steps to strengthen Ukraine during this winter. I’m grateful to the people and government of Poland for standing resolutely with Ukraine and providing vast humanitarian and military support. pic.twitter.com/d09xvxlCnB

Нагадаємо

Основними темами заходів НАТО, ОБСЄ і G7 в Румунії та Польщі будуть постачання Україні ППО та відновлення пошкоджених українських енергооб'єктів.