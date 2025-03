Кулеба обсудил результаты "нормандского саммита" с представителями Госдепа

Хейл подчеркнул “неизменную поддержку со стороны США территориальной целостности и суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии”.

“Стороны также обсудили следующие шаги в свете решений саммита в нормандском формате, состоявшегося 9 декабря, и важность продолжающегося прогресса по реформам для обеспечения успеха Украины”, — отметили в ведомстве

Стоит также добавить, что в МИД отреагировали на предложение привлечь “ЛНР” и “ДНР” до “нормандского формата”.

Как сообщал УНН ранее, судьбоносный прорыв на прошедшем в Париже саммите в “нормандском формате” не был достигнут, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы “Большая игра” на федеральном Первом канале.

Under Secretary Hale met Dec. 13 with Ukrainian Deputy Prime Minister Kuleba to reaffirm US support for #Ukraine ’s sovereignty and territorial integrity. They also discussed next steps post-Normandy and the importance of continued progress on reforms. https://t.co/4ojnk9agqx pic.twitter.com/vWmFWMEmgo

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) December 16, 2019