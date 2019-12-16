Кулеба обговорив результати "нормандського саміту" з представниками Держдепу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Хейл обговорив з віце-прем’єром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою наступні кроки в світлі саміту в нормандському форматі (Україна, Франція, ФРН, Росія), що відбувся в Парижі. Про це йдеться в поширеному в понеділок повідомленні глави прес-служби Держдепартаменту Морган Ортегус, зазначає УНН.
Хейл підкреслив “незмінну підтримку з боку США територіальної цілісності і суверенітету України перед обличчям триваючої російської агресії”.
“Сторони також обговорили наступні кроки в світлі рішень саміту в нормандському форматі, що відбувся 9 грудня, і важливість триваючого прогресу в реформах для забезпечення успіху України”, — зазначили у відомстві.
Варто також додати, що у МЗС відреагували на пропозицію залучити “ЛНР” і “ДНР” до “нормандського формату”.
Як повідомляв УНН раніше, доленосний прорив на минулому в Парижі саміті в “нормандському форматі” не був досягнутий, заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков в ефірі програми “Велика гра” на федеральному Першому каналі.
Under Secretary Hale met Dec. 13 with Ukrainian Deputy Prime Minister Kuleba to reaffirm U.S. support for #Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. They also discussed next steps post-Normandy and the importance of continued progress on reforms. https://t.co/4ojnk9agqx pic.twitter.com/vWmFWMEmgo— Morgan Ortagus (@statedeptspox) December 16, 2019