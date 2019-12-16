Кулеба обговорив результати "нормандського саміту" з представниками Держдепу

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Заступник держсекретаря США з політичних справ Девід Хейл обговорив з віце-прем’єром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою наступні кроки в світлі саміту в нормандському форматі (Україна, Франція, ФРН, Росія), що відбувся в Парижі. Про це йдеться в поширеному в понеділок повідомленні глави прес-служби Держдепартаменту Морган Ортегус, зазначає УНН.