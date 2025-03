кремль будет привлечен к ответственности за атаку на Днепр и Киев - спикер ЕС

Цитата

“Варварские атаки россии продолжаются, убивая и терроризируя мирных жителей: нападение на больницу в Днепре, теперь Киева на рассвете Дня города. Руководство рф и виновные будут привлечены к ответственности.

Мы по-прежнему готовы помочь Украине защищаться”, - говорится в сообщении.

Russia’s barbaric attacks continue, killing & terrorising civilians: attack on hospital in #Dnipro, now #Kyiv on dawn of #KyivDay. RU leadership & perpetrators will be held accountable. We remain committed to help Ukraine defend itself.#Accountability #WarCrimes #СлаваУкраїні

— Nabila Massrali (@NabilaEUspox) May 28, 2023

Напомним

Враг нанес самую массированную атаку дронами на Киев с начала полномасштабного вторжения, силами ПВО было уничтожено более 40 беспилотников.

Российские оккупанты ударили по медицинскому учреждению в Днепре, в результате чего погибли двое, ранения получили 32 человека, из них 13 находятся в больнице, а пятеро из них в тяжелом состоянии.