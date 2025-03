кремль будете притягнуто до відповідальності за атаку на Дніпро та Київ - речниця ЄС

Цитата

“Варварські атаки росії тривають, вбиваючи та тероризуючи мирних жителів: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Києва на світанку Дня міста. Керівництво рф та винні будуть притягнуті до відповідальності.

Ми як і раніше готові допомогти Україні захищатися”, - йдеться у повідомленні.

Russia’s barbaric attacks continue, killing & terrorising civilians: attack on hospital in #Dnipro, now #Kyiv on dawn of #KyivDay. RU leadership & perpetrators will be held accountable. We remain committed to help Ukraine defend itself.#Accountability #WarCrimes #СлаваУкраїні

Нагадаємо

Ворог завдав наймасованішої атаки дронами на Київ з початку повномасштабного вторгнення, силами ППО було знищено понад 40 безпілотників.

Російські окупанти вдарили по медичному закладу у Дніпрі, внаслідок чого загинуло двоє, поранення отримали 32 людини, з них 13 перебувають у лікарні, а п'ятеро з них у важкому стані.