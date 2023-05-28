кремль будете притягнуто до відповідальності за атаку на Дніпро та Київ - речниця ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Російське керівництво та винні у нападі на Дніпро та Київ будуть притягнуті до відповідальності. Про це повідомила речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі у своєму Twitter, пише УНН.
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“Варварські атаки росії тривають, вбиваючи та тероризуючи мирних жителів: напад на лікарню в Дніпрі, тепер Києва на світанку Дня міста. Керівництво рф та винні будуть притягнуті до відповідальності.
Ми як і раніше готові допомогти Україні захищатися”, - йдеться у повідомленні.
Russia’s barbaric attacks continue, killing & terrorising civilians: attack on hospital in #Dnipro, now #Kyiv on dawn of #KyivDay. RU leadership & perpetrators will be held accountable. We remain committed to help Ukraine defend itself.#Accountability #WarCrimes #СлаваУкраїні— Nabila Massrali (@NabilaEUspox) May 28, 2023
Нагадаємо
Ворог завдав наймасованішої атаки дронами на Київ з початку повномасштабного вторгнення, силами ППО було знищено понад 40 безпілотників.
Російські окупанти вдарили по медичному закладу у Дніпрі, внаслідок чого загинуло двоє, поранення отримали 32 людини, з них 13 перебувають у лікарні, а п'ятеро з них у важкому стані.