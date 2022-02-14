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Страны G7 готовы ввести экономические санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Страны G7 готовы ввести экономические санкции против РФ в случае вторжения в Украину

Киев • УНН

 • 27212 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Страны G7 готовы ввести санкции, которые приведут к "быстрым и масштабным последствиям" для экономики РФ. Соответствующее заявление в Twitter опубликовал вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает УНН.

Цитата

"Наращивание российской военной силы у границ Украины, которое продолжается, вызывает серьезное беспокойство. Мы, министры финансов G7, отмечаем на нашей готовности действовать быстро и решительно для поддержки украинской экономики. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут приведут к масштабным и стремительным последствиям для российской экономики", — говорится в заявлении.

Strong#G7support for Ukraine:

We are united in our resolve to protect the sovereignty, territorial integrity and economic and financial stability of Ukraine.#StandWithUkraine

https://t.Co/nsxoU2v7Japic.twitter.com/kzfFnuz6d2

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis)February 14, 2022

Контекст

Украинские власти и западные партнеры последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, угрозу нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выдвинула ряд требований по так называемым гарантиям безопасности в США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы"безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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