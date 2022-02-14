Країни G7 готові ввести економічні санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Країни G7 готові ввести санкції, які призведуть до "швидких та масштабних наслідків" для економіки РФ. Відповідну заяву у Twitter опублікував віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає УНН.
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"Нарощування російської військової сили біля кордонів України, яке триває, спричиняє серйозне занепокоєння. Ми, міністри фінансів G7, наголошуємо на нашій готовності діяти швидко і рішуче для підтримки української економіки. Ми готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які призведуть до масштабних та стрімких наслідків для російської економіки", — ідеться у заяві.
Strong #G7 support for Ukraine:
We are united in our resolve to protect the sovereignty, territorial integrity and economic and financial stability of Ukraine. #StandWithUkraine
https://t.co/nsxoU2v7Ja pic.twitter.com/kzfFnuz6d2
Контекст
Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, загрозу нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.
Росія висунула низку вимог щодо так званих гарантій безпеки в США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.
Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України.
Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.