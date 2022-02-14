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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Країни G7 готові ввести економічні санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Країни G7 готові ввести економічні санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Київ • УНН

 • 27216 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Країни G7 готові ввести санкції, які призведуть до "швидких та масштабних наслідків" для економіки РФ. Відповідну заяву у Twitter опублікував віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає УНН.

Цитата

"Нарощування російської військової сили біля кордонів України, яке триває, спричиняє серйозне занепокоєння. Ми, міністри фінансів G7, наголошуємо на нашій готовності діяти швидко і рішуче для підтримки української економіки. Ми готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які призведуть до масштабних та стрімких наслідків для російської економіки", — ідеться у заяві.

Strong #G7 support for Ukraine:

We are united in our resolve to protect the sovereignty, territorial integrity and economic and financial stability of Ukraine. #StandWithUkraine

https://t.co/nsxoU2v7Ja pic.twitter.com/kzfFnuz6d2

— Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) February 14, 2022

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, загрозу нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія висунула низку вимог щодо так званих гарантій безпеки в США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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