Країни G7 готові ввести економічні санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну

Цитата

"Нарощування російської військової сили біля кордонів України, яке триває, спричиняє серйозне занепокоєння. Ми, міністри фінансів G7, наголошуємо на нашій готовності діяти швидко і рішуче для підтримки української економіки. Ми готові колективно запровадити економічні та фінансові санкції, які призведуть до масштабних та стрімких наслідків для російської економіки", — ідеться у заяві.

Контекст

Українська влада та західні партнери останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, загрозу нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Росія висунула низку вимог щодо так званих гарантій безпеки в США та НАТО. Зокрема, це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Серія переговорів, що відбулася у Женеві, Брюсселі та Відні у січні, закінчилася, за словами Москви, "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України.

Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.