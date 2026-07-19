Количество пострадавших в Киеве из-за атаки рф возросло до 15 - ГСЧС
Киев • УНН
В результате российской атаки в Киеве 19 июля количество пострадавших возросло до 15 человек. Спасатели ликвидировали пожары в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах.
Фото: ГСЧС Украины
В результате российской атаки в Киеве 19 июля количество пострадавших возросло до 15 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Сейчас работы продолжаются в Шевченковском районе. Там пожарные локализовали пожары нежилых зданий и на открытой территории. Также огонь потушили в Соломенском районе на месте повреждения 5-этажного жилого дома.
В Деснянском районе и по одному из адресов в Соломенском ликвидированы пожары.
Напомним
Ранее УНН сообщало, что в результате ночной российской атаки на Киев 19 июля погиб один человек, еще восемь получили травмы.