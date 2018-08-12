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Бывшая помощница Трампа утверждает, что он планировал принять присягу на собственной книге "Искусство сделки"

Киев • УНН

 • 10590 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп на инаугурации произнести клятву, положив руку не на Библию, как того требует традиция, а на написанную им книгу “Искусство сделки” (The Art of the Deal). Об этом сообщил информационный портал Slate, передает УНН.

Бывшая помощница Трампа утверждает, что он планировал принять присягу на собственной книге "Искусство сделки"

Он приводит выдержки из книги экс-директора по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омаросы Маниголт-Ньюман, которая считалась одной из приближенных Трампа. Как она утверждает, перед инаугурацией, состоявшейся в Вашингтоне 20 января 2017 года, Трамп заявил, что хотел бы в ходе церемонии поклясться на экземпляре своей книги, ставшей бестселлером.

По словам Маниголт-Ньюман, Трамп спросил, что она думает на этот счет. “Это величайшая книга о бизнесе в истории”, — цитирует президента в своей книге Маниголт-Ньюман. По ее словам, Трамп сказал, что это будет символизировать то, что он собирается “заключать отличные сделки для страны”. Он также предположил, что это еще больше подстегнет продажи книги, утверждает экс-помощница.

В результате Трампа удалось убедить использовать при произнесении клятвы Библию. Впоследствии он заявил, что шутил, однако, по словам Маниголт-Ньюман, она знала, что Трамп тогда всерьез предлагал такую идею, пишет Slate. Книга “Искусство сделки” вышла в свет в 1987 году и была написана Трампом в соавторстве с журналистом Тони Швартцем.

Как сообщал УНН, Макрона признался, что выполняет советы из книги Трампа.

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