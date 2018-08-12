Бывшая помощница Трампа утверждает, что он планировал принять присягу на собственной книге "Искусство сделки"

Он приводит выдержки из книги экс-директора по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омаросы Маниголт-Ньюман, которая считалась одной из приближенных Трампа. Как она утверждает, перед инаугурацией, состоявшейся в Вашингтоне 20 января 2017 года, Трамп заявил, что хотел бы в ходе церемонии поклясться на экземпляре своей книги, ставшей бестселлером.

По словам Маниголт-Ньюман, Трамп спросил, что она думает на этот счет. “Это величайшая книга о бизнесе в истории”, — цитирует президента в своей книге Маниголт-Ньюман. По ее словам, Трамп сказал, что это будет символизировать то, что он собирается “заключать отличные сделки для страны”. Он также предположил, что это еще больше подстегнет продажи книги, утверждает экс-помощница.

В результате Трампа удалось убедить использовать при произнесении клятвы Библию. Впоследствии он заявил, что шутил, однако, по словам Маниголт-Ньюман, она знала, что Трамп тогда всерьез предлагал такую идею, пишет Slate. Книга “Искусство сделки” вышла в свет в 1987 году и была написана Трампом в соавторстве с журналистом Тони Швартцем.

Как сообщал УНН, Макрона признался, что выполняет советы из книги Трампа.