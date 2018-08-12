Колишня помічниця Трампа стверджує, що він планував скласти присягу на власній книзі "Мистецтво угоди"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп на інавгурації вимовити клятву, поклавши руку не на Біблію, як того вимагає традиція, а на написану ним книгу “Мистецтво угоди” (The Art of the Deal). Про це повідомив інформаційний портал Slate, передає УНН.
Він наводить витяги з книги екс-директора з комунікацій управління Білого дому по зв’язкам з громадськими організаціями та населенням Омароси Маніголт-Ньюман, яка вважалася однією з наближених до Трампа. Як вона стверджує, перед інавгурацією, що відбулася у Вашингтоні 20 січня 2017 року, Трамп заявив, що хотів би в ході церемонії заприсягтися на примірнику своєї книги, що стала бестселером.
За словами Маніголт-Ньюман, Трамп запитав, що вона думає з цього приводу. “Це найвеличніша книга про бізнес в історії”, — цитує президента в своїй книзі Маніголт-Ньюман. За її словами, Трамп сказав, що це буде символізувати те, що він збирається “укладати відмінні угоди для країни”. Він також припустив, що це ще більше прискорить продажі книги, стверджує екс-помічниця.
В результаті Трампа вдалося переконати використовувати при проголошенні клятви Біблію. Згодом він заявив, що жартував, проте, за словами Маніголт-Ньюман, вона знала, що Трамп тоді всерйоз пропонував таку ідею, пише Slate. Книга “Мистецтво угоди” вийшла в світ в 1987 році і була написана Трампом в співавторстві з журналістом Тоні Швартцем.
Як повідомляв УНН, Макрон зізнався, що виконує поради з книги Трампа.