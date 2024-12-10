Китай вводит беспрецедентные ограничения на экспорт компонентов для БПЛА: что это значит для Украины

Китай начал сокращать поставки важных комплектующих для производства дронов в Европу и США, что может негативно сказаться на обороноспособности Украины.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Китай начал сокращать поставки ключевых компонентов для беспилотников (в том числе гражданских) - как для американских, так и европейских компаний.

По данным Bloomberg, есть предположение, что соответствующие шаги являются прелюдией к более широким экспортным ограничениям на запчасти для беспилотников. Их Пекин введет в действие в новом году, говорят источники издания.

По словам одного из собеседников, эти правила могут принять форму лицензионных разрешений на основе целевого использования компонентов или более мягких требований к китайским компаниям сообщать правительству о своих планах по поставкам.

В июле 2024 года Китай объявил о запрете экспорта беспилотников для военного использования, - сейчас Пекин утверждает, что не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта. Но европейские чиновники заявляют, что китайские компании разрабатывают ударные дроны для агрессивных действий РФ, в частности войны России в Украине.

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Bloomberg напоминает, что торговый конфликт между Западом и КНР обострился в этом месяце, когда Вашингтон ограничил продажу микросхем памяти с высокой пропускной способностью и дополнительного полупроводникового оборудования Китаю.

В ответ Пекин запретил продажу товаров двойного назначения американским военным, а также нескольких материалов высокотехнологичного и военного назначения американским компаниям.

Меры, принятые за несколько недель до того, как Дональд Трамп вернется на пост президента с жесткой программой в отношении Китая, привели к резкому росту цен.

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Западные страны пытаются строить и собирать беспилотники за пределами Китая, чтобы обезопасить свои цепочки поставок. Но КНР остается центром производства дешевого оборудования для этих устройств. Согласно отчету Центра стратегических и международных исследований, Китай контролирует почти 80% рынка коммерческих беспилотников.

Многие производители БПЛА в Украине полагаются на китайские комплектующие для изготовления дешевого и эффективного оружия, которое стало определяющим в противодействии агрессии России.

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