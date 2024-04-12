Китай осуждает нападение на посольство Ирана в Сирии, в то же время в США призывают оказать сдерживающее влияние на Тегеран

Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном "решительно" осудил нападение израильских военных на иранское консульство в Дамаске на прошлой неделе, которое приписывается Израилю. В то же время Энтони Блинкен провел ряд телефонных переговоров и призвал коллег в Китае, Турции и Саудовской Аравии не допустить эскалации со стороны Ирана. Об этом передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Tagesspiegel.

Детали

Китай заявил, что его главный дипломат обсудил напряженность на Ближнем Востоке во время телефонного разговора с государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Ван И подчеркнул, что Китай решительно осуждает нападение на посольство Ирана в Сирии - заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин на очередном пресс-брифинге в Пекине.

Также сообщается, что Китай призвал все стороны кризиса в Газе "немедленно прекратить боевые действия и предотвратить гуманитарный кризис". Пресс-секретарь МИД КНР добавила, что "особенно США должны играть конструктивную роль".

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В связи с возможной ответной атакой Ирана на Израиль, государственный секретарь США Энтони Блинкен призвал своих коллег в Китае, Турции и Саудовской Аравии не допустить эскалации со стороны Ирана. За последние 24 часа состоялся ряд телефонных разговоров, сообщил в четверг в Вашингтоне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Аналогичные переговоры были проведены с европейскими союзниками и партнерами. Миллер подчеркнул: "Эскалация не в интересах Ирана. Это не в интересах региона. И это не в интересах мира".

Напомним,

Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие два дня, впрочем Тегеран еще не принял окончательное решение. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Министр иностранных дел Великобритании спризывает Иран воздержаться от втягивания Ближнего Востока в более широкий конфликт.