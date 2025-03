Волна холода обрушилась на Северную Индию

Детали

При видимости всего 50 метров, аэропорт Дели предупредил пассажиров о том, что рейсы не могут выполняться в таких условиях.

Метеорологический департамент Индии (IMD) сообщил, что "очень плотный туман", вероятно, сохранится над некоторыми частями города в течение следующих 24 часов из-за слабого ветра и высокого уровня влажности.

"Его интенсивность и распространение, вероятно, снизятся после этого", - говорится в сообщении IMD.

IMD также прогнозирует холод в некоторых районах северо-западных штатов Пенджаб, Харьяна и Дели в течение следующих двух дней. Волна холода распространится на равнинах Индии с минимальной температурой до 4 градусов Цельсия.

Dense fog was observed as cold wave continues in Delhi, with a minimum temperature recorded at 7 degrees Celcius. Pictures from DND and Bara pulla. pic.twitter.com/CYvIsIq9FQ

— ANI (@ANI) December 27, 2022