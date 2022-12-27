Хвиля холоду обрушилась на Північну Індію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Низькі температури та туман у Нью-Делі порушили повітряний та залізничний рух, коли хвиля холоду охопила індійську столицю, мінімальна температура опустилася до 5,6 градусів за Цельсієм. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.
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При видимості всього 50 метрів, аеропорт Делі попередив пасажирів про те, що рейси не можуть виконуватися в таких умовах.
Метеорологічний департамент Індії (IMD) повідомив, що "дуже щільний туман", ймовірно, збережеться над деякими частинами міста протягом наступних 24 годин через слабкий вітер і високий рівень вологості.
"Його інтенсивність та поширення, ймовірно, знизяться після цього", - йдеться в повідомленні IMD.
IMD також прогнозує холод у деяких районах північно-західних штатів Пенджаб, Харьяна та Делі протягом наступних двох днів. Хвиля холоду пошириться на рівнинах Індії з мінімальною температурою до 4 градусів за Цельсієм.
Dense fog was observed as cold wave continues in Delhi, with a minimum temperature recorded at 7 degrees Celcius. Pictures from DND and Bara pulla. pic.twitter.com/CYvIsIq9FQ— ANI (@ANI) December 27, 2022