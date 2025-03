Хвиля холоду обрушилась на Північну Індію

Деталі

При видимості всього 50 метрів, аеропорт Делі попередив пасажирів про те, що рейси не можуть виконуватися в таких умовах.

Метеорологічний департамент Індії (IMD) повідомив, що "дуже щільний туман", ймовірно, збережеться над деякими частинами міста протягом наступних 24 годин через слабкий вітер і високий рівень вологості.

"Його інтенсивність та поширення, ймовірно, знизяться після цього", - йдеться в повідомленні IMD.

IMD також прогнозує холод у деяких районах північно-західних штатів Пенджаб, Харьяна та Делі протягом наступних двох днів. Хвиля холоду пошириться на рівнинах Індії з мінімальною температурою до 4 градусів за Цельсієм.

Dense fog was observed as cold wave continues in Delhi, with a minimum temperature recorded at 7 degrees Celcius. Pictures from DND and Bara pulla. pic.twitter.com/CYvIsIq9FQ

— ANI (@ANI) December 27, 2022