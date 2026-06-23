Холанд оформил дубль, а Норвегия одолела Сенегал в матче с четырьмя голами после перерыва на ЧМ-2026

Сборная Норвегии обыграла Сенегал со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира-2026. Наиболее насыщенным выдался второй тайм, в котором команды забили сразу четыре мяча, пишет УНН.

Детали

Норвежцы открыли счет в конце первого тайма. На 43-й минуте отличился Маркус Педерсен. Мог через две минуты забить Холанд, но попал в стойку пустых ворот.

После перерыва скандинавская команда быстро увеличила преимущество. На 48-й минуте Эрлинг Холанд после передачи Мартина Эдегора сделал счет 2:0.

Сенегал дважды сокращал отставание

На 53-й минуте Исмаила Сарр после передачи Садио Мане отыграл один мяч для африканской сборной.

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Впрочем, уже через пять минут Холанд оформил дубль после ассиста Патрика Берга и вернул Норвегии преимущество в два мяча – 3:1.

Несмотря на это, сенегальцы не прекратили борьбу. Уже в компенсированное время, на 90+3-й минуте, Папе Матар Сарр сократил отставание до минимума.

Однако спастись от поражения Сенегалу не удалось. Норвегия удержала победный счет 3:2 и добыла важные три очка на турнире.

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