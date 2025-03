Катастрофа украинского лайнера в Иране: компания Boeing выпустила заявление

Компания Boeing после аварии самолета МАУ в Иране выпустила заявление, в котором отметила, что контактирует с авиакомпанией-заказчиком и готова оказать помощь.

“Это трагическое событие, и наши искренние мысли касаются экипажа, пассажиров и их семей. Мы контактируем с нашим клиентом авиакомпанией и стоим рядом с ними в это непростое время. Мы готовы помочь любым способом”, — указано в сообщении компании.

Стоит также отметить, что ряд мировых авиакомпаний прекращают перелеты над территорией Исламской республики Иран и Ирак из-за обстрелов американских военных баз, проведенные Тегераном и катастрофу украинского Boeing.

Отметим, что резидент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту Ирана Хасана Роухани в связи с авиакатастрофой в Тегеране.