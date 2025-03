Катастрофа українського лайнера в Ірані: компанія Boeing випустила заяву

Компанія Boeing після аварії літака МАУ в Ірані випустила заяву, в якій зазначила, що контактує з авіакомпанією-замовником і готова надати допомогу.

“Це трагічна подія, і наші щирі думки стосуються екіпажу, пасажирів та їхніх сімей. Ми контактуємо з нашим клієнтом авіакомпанією і стоїмо поруч з ними в цей непростий час. Ми готові допомогти будь-яким способом”, — вказано у повідомленні компанії.

Варто також зазначити, що ряд світових авіакомпаній припиняють перельоти над територією Ісламської республіки Іран та Іраку через обстріли американських військових баз, проведені Тегераном та катастрофу українського Boeing.

Зазначимо, що резидент Російської Федерації Володимир Путін висловив співчуття Президенту України Володимиру Зеленському та президенту Ірану Хасану Роухані в зв’язку з авіакатастрофою в Тегерані.