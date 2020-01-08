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Катастрофа українського лайнера в Ірані: компанія Boeing випустила заяву

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Американська авіаційна корпорація Boeing після катастрофи лайнера МАУ, який прямував рейсом Тегеран-Київ, випустила заяву щодо подій, пише УНН з посиланням на Twitter компанії.

Компанія Boeing після аварії літака МАУ в Ірані випустила заяву, в якій зазначила, що контактує з авіакомпанією-замовником і готова надати допомогу.

“Це трагічна подія, і наші щирі думки стосуються екіпажу, пасажирів та їхніх сімей. Ми контактуємо з нашим клієнтом авіакомпанією і стоїмо поруч з ними в цей непростий час. Ми готові допомогти будь-яким способом”, — вказано у повідомленні компанії.

Варто також зазначити, що ряд світових авіакомпаній припиняють перельоти над територією Ісламської республіки Іран та Іраку через обстріли американських військових баз, проведені Тегераном та катастрофу українського Boeing.

This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd

— The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020

Зазначимо, що резидент Російської Федерації Володимир Путін висловив співчуття Президенту України Володимиру Зеленському та президенту Ірану Хасану Роухані в зв’язку з авіакатастрофою в Тегерані.

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