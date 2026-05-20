Кабмин уволил двух заместителей министра обороны и сменил руководство ведомств
Киев • УНН
Правительство уволило Ивана Гаврилюка и Евгения Мойсюка с должностей заместителей министра обороны. Назначены новые должностные лица в Минцифры, Госстат и Госгеонедра.
Кабинет министров Украины провел 20 мая кадровые перестановки в ряде министерств и ведомств. В частности, Ивана Гаврилюка уволили с должности заместителя Министра обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.
Также с должности заместителя Министра обороны Украины был уволен Евгений Мойсюк. В то же время было согласовано назначение Натальи Мельничук заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.
Также были назначены:
- Ольга Кревская - заместителем Министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции;
- Надежда Мельник - первым заместителем Председателя Государственной службы статистики Украины;
- Сергей Власенко - заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Кроме того, временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы геологии и недр Украины на того же Сергея Власенко.
В начале года Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок в министерствах и ведомствах. Решения касаются руководящего состава Министерства энергетики, Национальной социальной сервисной службы и Госэнергоэффективности.