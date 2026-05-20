Кабмин уволил двух заместителей министра обороны и сменил руководство ведомств

Киев • УНН

 • 1126 просмотра

Правительство уволило Ивана Гаврилюка и Евгения Мойсюка с должностей заместителей министра обороны. Назначены новые должностные лица в Минцифры, Госстат и Госгеонедра.

Кабинет министров Украины провел 20 мая кадровые перестановки в ряде министерств и ведомств. В частности, Ивана Гаврилюка уволили с должности заместителя Министра обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тараса Мельничука.

Детали

Также с должности заместителя Министра обороны Украины был уволен Евгений Мойсюк. В то же время было согласовано назначение Натальи Мельничук заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

Также были назначены:

  • Ольга Кревская - заместителем Министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции;
    • Надежда Мельник - первым заместителем Председателя Государственной службы статистики Украины;
      • Сергей Власенко - заместителем Председателя Государственной службы геологии и недр Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

        Кроме того, временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы геологии и недр Украины на того же Сергея Власенко.

        Напомним

        В начале года Кабинет министров Украины провел ряд кадровых перестановок в министерствах и ведомствах. Решения касаются руководящего состава Министерства энергетики, Национальной социальной сервисной службы и Госэнергоэффективности.

        Евгений Устименко

        ОбществоПолитика
        Кабинет Министров Украины
        Министерство обороны Украины
        Верховная Рада
        Украина