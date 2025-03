Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров

"В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, совершенный ранее с территории сектора Газы в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористических целях ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, граничащих с сектором Газы, сработали сирены, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле.

В конце марта израильская армия нанесла авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты и беспорядки на границе, в результате которых пострадали семь человек.

In response to the explosive and arson balloons launched from #Gaza to #Israel earlier today, our Air Force recently struck a number of Hamas terror targets in Gaza .



We hold Hamas responsible.

- Israel Defense Forces (@IDF) 2 мая 2019

Как сообщал УНН, сирийские ПВО перехватили несколько израильских ракет в районе города Масьяф в провинции Хама. Об этом писали 13 апреля сирийское государственное агентство SANA.