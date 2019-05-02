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Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров

Израиль нанес удары по целям ХАМАС в Газе после запуска горящих шаров

Киев  •  УНН

 • 10247 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Израильские военные в четверг нанесли удары по целям инфраструктуры ХАМАС на всей территории сектора Газы в ответ на запуск горящих шаров. Об этом говорится в коммюнике Армии обороны Израиля в микроблоге в Twitter, передает УНН.

"В ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой, совершенный ранее с территории сектора Газы в сторону Израиля, наши ВВС недавно нанесли удары по нескольким террористических целях ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в израильских региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев, граничащих с сектором Газы, сработали сирены, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле.

В конце марта израильская армия нанесла авиаудары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты и беспорядки на границе, в результате которых пострадали семь человек.

In response to the explosive and arson balloons launched from #Gaza to #Israel earlier today, our Air Force recently struck a number of Hamas terror targets in Gaza .

We hold Hamas responsible.

- Israel Defense Forces (@IDF) 2 мая 2019

Как сообщал УНН, сирийские ПВО перехватили несколько израильских ракет в районе города Масьяф в провинции Хама. Об этом писали 13 апреля сирийское государственное агентство SANA.

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