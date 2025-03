Ізраїль завдав ударів по цілях ХАМАС в Газі після запуску палаючих куль

“У відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою, здійснений раніше з території сектора Гази в бік Ізраїлю, наші ВПС недавно завдали ударів по декількох терористичних цілях ХАМАС в секторі Гази”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, в ізраїльських регіональних радах Шаар ха-Негев і Сдот-Негев, що межують з сектором Гази, спрацювали сирени, попереджаючи жителів про можливий ракетний обстріл.

В кінці березня ізраїльська армія завдала авіаударів по позиціях ХАМАС у секторі Гази у відповідь на запуск ракети і заворушення на кордоні, в результаті яких постраждали семеро людей.

In response to the explosive and arson balloons launched from #Gaza to #Israel earlier today, our Air Force recently struck a number of Hamas terror targets in Gaza.



We hold Hamas responsible.

— Israel Defense Forces (@IDF) 2 травня 2019 р.

Як повідомляв УНН, сирійські ППО перехопили декілька ізраїльських ракет в районі міста Масьяф в провінції Хама. Про це писало 13 квітня сирійське державне агентство SANA.