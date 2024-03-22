Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров

Вследствие сегодняшней масштабной атаки армии рф без света оказался ряд шахт в Донецкой и Днепропетровской областях, под землей - более тысячи шахтеров, сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Без света ряд шахт в Донецкой и Днепропетровской областях. Под землей - более 1000 человек. Угрозы жизни нет - говорится в сообщении Минэнерго.

Как сообщается, в результате вражеских атак есть повреждения энергетических объектов, в частности, в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях. В результате атаки в этих областях произошли аварийные отключения электроэнергии.

Во время атаки на один из объектов в Харькове был ранен работник энергообъекта - начальник смены.

Относительно ситуации на ДнепроГЭС, то в Минэнерго указали, что она контролируемая. "Угрозы прорыва дамбы нет. Однако объект получил повреждения", - добавили в Минэнерго.

Из-за обесточивания основной линии Запорожская АЭС питается от одной линии 330 кВ. ЗАЭС снова в шаге от блэкаута.

Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,52 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции, заверили в Минэнерго.

В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания, серьезно повреждена одна из подстанций - Укргидроэнерго

Дополнение

В ведомстве указали, что из-за аварийной остановки нескольких блоков ТЭС и ГЭС есть определенное уменьшение объема производства электроэнергии. Для покрытия потребностей потребителей задействованы аварийные поставки электроэнергии из соседних стран - Румынии, Словакии и Польши. Также планируется коммерческий импорт электроэнергии.