Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
  •  119744 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
  •  126455 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
  •  174612 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  123568 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  136818 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  129557 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142544 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

Эксклюзив
Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня
19 марта 2024, 19:59  •  145603 просмотра

Весеннее равноденствие: астролог рассказала о важности этого дня

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Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО
19 марта 2024, 16:17  •  133725 просмотра

Во "Львовском арсенале" отказались комментировать непоставки мин для армии по контракту с МО

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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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18 марта 2024, 18:47  •  313794 просмотра

Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров

Более 1000 шахтеров оказались под землей в Донецкой и Днепропетровской областях после того, как российские атаки повредили энергетические объекты, что привело к масштабным отключениям электроэнергии во многих регионах Украины.

Война •   •  9486 просмотра
Из-за атаки рф обесточена часть шахт в Донецкой и Днепропетровской областях: под землей - более 1000 шахтеров

В Тернопольской области во время атаки рф обломки упали на домохозяйство, из-за взрывной волны есть повреждения в еще одном доме - ОВА

Во время атаки рф в Тернопольской области обломки упали на частное домохозяйство, а взрывная волна повредила окна и двери еще одного жилого дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  8231 просмотра
В Тернопольской области во время атаки рф обломки упали на домохозяйство, из-за взрывной волны есть повреждения в еще одном доме - ОВА

"Украине нужна наша помощь сейчас": госпожа посол США отреагировала на массированный обстрел рф

На фоне массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, госпожа посол США Бриджит Бринк призвала к новому пакету помощи Украине, ссылаясь на то, что российские атаки нарушают международное право и угрожают гражданскому населению.

Война •   •  8241 просмотра
"Украине нужна наша помощь сейчас": госпожа посол США отреагировала на массированный обстрел рф

Масштабная атака рф: повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в 7 областях - Укрэнерго

Десятки объектов украинской энергосистемы были повреждены в результате масштабной российской атаки, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в 7 областях.

Общество •   •  13011 просмотра
Масштабная атака рф: повреждены десятки объектов энергосистемы, аварийные отключения в 7 областях - Укрэнерго

Поврежденную из-за ракетной атаки рф линию питания ЗАЭС восстановили, в работе снова две линии - Энергоатом

Украинские энергетики восстановили поврежденную линию электропередач 750 кВ к Запорожской атомной электростанции, подключив ее к энергосистеме Украины через две линии электропередач после российской ракетной атаки.

Война •   •  10794 просмотра
Поврежденную из-за ракетной атаки рф линию питания ЗАЭС восстановили, в работе снова две линии - Энергоатом

Укрпочта презентовала почтовый набор "Города Героев. Ахтырка"

Укрпочта представила новый почтовый набор "Города героев. Ахтырка" с изображением разрушенного здания Ахтырского городского совета после российских атак, отмечая стойкость города во время войны.

Общество •   •  10901 просмотра
Укрпочта презентовала почтовый набор "Города Героев. Ахтырка"

На Херсонщине из-за российского обстрела села Садовое пострадал местный житель

Во время вчерашнего российского обстрела села Садовое Херсонской области ранен 47-летний мужчина.

Война •   •  9571 просмотра
На Херсонщине из-за российского обстрела села Садовое пострадал местный житель

Атака рф на Запорожье и Днепровскую ГЭС: сообщается о 20 ракетных ударах, Офис Генпрокурора показал последствия

Российские войска совершили не менее 20 ракетных ударов по Запорожью, нанеся ущерб инфраструктуре, включая Днепровскую ГЭС, известно о погибшем в результате вражеского обстрела ДнепроГЭС.

Война •   •  10660 просмотра
Атака рф на Запорожье и Днепровскую ГЭС: сообщается о 20 ракетных ударах, Офис Генпрокурора показал последствия

Над Днепропетровщиной ночью сбили 14 вражеских ракет и 7 "шахедов" - ОВА

Силы обороны сбили 14 вражеских ракет и 7 беспилотников над Днепропетровской областью во время масштабной ночной атаки россии.

Общество •   •  11022 просмотра
Над Днепропетровщиной ночью сбили 14 вражеских ракет и 7 "шахедов" - ОВА

Атака рф на Запорожье: ГСЧС сообщает о 10 раненых, еще 3 считаются пропавшими без вести

В результате российских ракетных ударов на Запорожье ранены 10 человек, еще 3 пропали без вести, сотрудники ГСЧС проводят поисково-спасательные работы и оказывают помощь гражданам.

Война •   •  10551 просмотра
Атака рф на Запорожье: ГСЧС сообщает о 10 раненых, еще 3 считаются пропавшими без вести